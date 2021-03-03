Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izlenir oldu, TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Yine bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazanan tarafın hangisi olacağı şimdiden merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Ayşe'nin SMS birinciliğinde yer alması adalardkai dengeleri nasıl değiştirecek? Batuhan'ın konuşmaları da oldukça ilgi çekti. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…
SURVİVOR 2021 YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim yarışmaya yeni katılan Çağman oldu. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Aleyna Çalışkan
Öykü Çelik
Çağman
Hanzade
SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor 8. hafta Ünlüler SMS oylama sıralaması ( 2 Mart 2021)
12- Çağman
11- Gonca
10- Barış
9- Melis
8- Merve
7- Öykü
6- Sergen
5- İlayda
4- Doğan
3- Çağrı
2 İsmail
1- Batuhan