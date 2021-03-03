Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izlenir oldu, TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Yine bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazanan tarafın hangisi olacağı şimdiden merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Ayşe'nin SMS birinciliğinde yer alması adalardkai dengeleri nasıl değiştirecek? Batuhan'ın konuşmaları da oldukça ilgi çekti. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…