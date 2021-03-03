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    • Magazin
    • 03.03.2021 23:34
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    • 03.03.2021 23:34
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    yayınlandı! ’de nefes kesen mücadele!

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı, hemen izlenmeye başlandı. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu parkur mücadelesi yer alıyor. Ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı kazanmak için büyük caba sarf edecek. Elenen yarışmacının ardından yine rekabetin üst düzeyde yaşandığı Survivor’da ’de nefes kesen mücadele izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Survivor yeni bölümde yaşanacakları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

    Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izlenir oldu, TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Yine bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazanan tarafın hangisi olacağı şimdiden merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde Ayşe'nin SMS birinciliğinde yer alması adalardkai dengeleri nasıl değiştirecek? Batuhan'ın konuşmaları da oldukça ilgi çekti. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…

    SURVİVOR 2021 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim yarışmaya yeni katılan Çağman oldu. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Aleyna Çalışkan
    Öykü Çelik
    Çağman
    Hanzade

    SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    Survivor 8. hafta Ünlüler SMS oylama sıralaması ( 2 Mart 2021)

    12- Çağman
    11- Gonca
    10- Barış
    9- Melis
    8- Merve
    7- Öykü
    6- Sergen
    5- İlayda
    4- Doğan
    3- Çağrı
    2 İsmail
    1- Batuhan

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 yarışmasında salı akşamı iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hemen öncesinde sembol için ter döktü ve kazanan gönüllülerden Ayşe ve Berkay oldu. Gönüllülerin 9-7 üstünlüğü yarışmaya damga vurdu. 2 Mart Survivor iletişim ödülünü ise gönüllüler takımı kazandı.
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        Haberler Magazin Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021’de nefes kesen mücadele!