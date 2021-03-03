Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu. 3 Mart Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada hafta ortasında yarışmacılar Kadıköy'e giderek konseptlerini oluşturdu. Peki jürilerin puanları nasıl oldu? Birben sinirlerine hakim olamayınca stüdyodan ayrılmak durumunda kaldı. Heyecan dolu Doya Doya Moda yarışmasını bugün izlemeyi kaçıranlar için haberimizde bilgileri derledik.
3 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Ayça oldu.
Ayça:14
Birben: 14
Ceren: 20
Rabia: 17
Özde: 15
Elif: 15
Rüya: 8
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.