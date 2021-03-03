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    • Magazin
    • 03.03.2021 17:40
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    • 03.03.2021 17:40
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    belli oldu! !

    Merakla ve heyecanla araştırılmaya başlanan belli oldu. TV8’in fenomen yarışması hafta içi gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Bu kez çok gergin anlar da yaşandı ve Birben ile Ceren sinirlerine hakim olamadı, gözyaşlarına boğuldu. Peki hafta ortasında puanlar nasıl şekillendi? Ekstra bütçeyi hangi yarışmacı kazandı. Konsept ise kendi iş yerlerinin açılışına gitmekti. İzlemeyi kaçıranlar nu haberimizde bulabilir.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu!

    Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu. 3 Mart Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada hafta ortasında yarışmacılar Kadıköy'e giderek konseptlerini oluşturdu. Peki jürilerin puanları nasıl oldu? Birben sinirlerine hakim olamayınca stüdyodan ayrılmak durumunda kaldı. Heyecan dolu Doya Doya Moda yarışmasını bugün izlemeyi kaçıranlar için haberimizde bilgileri derledik.

    3 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Ayça oldu.

    Ayça:14
    Birben: 14
    Ceren: 20
    Rabia: 17
    Özde: 15
    Elif: 15
    Rüya: 8

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

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