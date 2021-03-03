Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.03.2021 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2021 00:20
    ABONE OL

    Karizmasıyla konuşuluyor! 'nın hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi!

    Karizmasıyla ekranları sallıyor. 'nın 'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki , gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekti. Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

    Çukurova'nın Yaman'ı şaşırttı

    Karizmasıyla ekranları sallıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekti.

    Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

    MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
    Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.

    Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

    1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.

    Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrenmiş.

    2010 yılında Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.

        Filmleri:
        2013 - İnadına Yaşamak TV Dizisi
        2012 - Babalar Ve Evlatlar TV Dizisi
        2010 - 2012 - Yer Gök Aşk TV Dizisi
        2010 - Newyork'ta Beş Minare Sinema Filmi
        2010 - Lale Devri TV Dizisi
        2009 - Kasaba (Haydar) TV Dizisi
        2009 - Güneşi Gördüm (Mamo) Sinema Filmi
        2009 - Gecenin Kanatları (Yusuf) Sinema Filmi
        2008 - Rüzgar (Poyraz) TV Dizisi
        2007 - Sır Gibi (Mehmet) TV Dizisi
        2005 - 2006 - Şöhret TV Dizisi
        2005 - Üç Kadın TV Dizisi
        2005 - Deli Duran (Şehzade Muhittin) TV Dizisi
        2004 - Celal Oğlan (Celal Oğlan) TV Filmi
        2003 - Sınırlı Aşk TV Dizisi
        2003 - Kurşun Yarası (Seyit) TV Dizisi

        Necati Şaşmaz: Elazığ

        Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


            Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                Tamer Karadağlı - Kars

                Burak Özçivit - Gaziantep


                    Didem Balçın - Ankara

                    Celal Yonat - Sivas


                    Hadise - Sivas
                        Haberler Magazin Karizmasıyla konuşuluyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi!