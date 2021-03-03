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    • Magazin
    • 03.03.2021 16:31
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    • 03.03.2021 16:31
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    Sosyete çalkalanıyor! 'ın sevgilisi kimdir, kaç yaşında? İpek ve ?

    Magazin dünyası 'ın kuryeye işkence olayı ile çalkalanıyor. Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini alıkoyduğu iddia edilen İpek gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İpek Hattat, daha önce komşuları tarafından da sık sık şikayet edilen sosyetik isim olarak sosyal medyada gündeme gelmişti. Peki, ? İpek Hattat'ın sevgilisi kimdir? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    İpek Hattat'ın sevgilisi Sami Yüzer kimdir? Kuryeye işkence olayı nedir?

    Sosyete İpek Hattat'ın kuryeye işkence olayı ile çalkalanıyor. Daha önce komşuları tarafından da sık sık şikayet edilen sosyetik isim Hattat Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat işkence iddiası ile yine gündeme geldi. Magazin dünyasında yankı bulan iddiaya göre İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini sevgilisi ile birlikte evinde alı koydu ve işkence yaptı. Peki, İpek Hattat kimdir? İpek Hattat ve kurye olayı nedir? İşte tüm detaylar...

    KURYEYE İŞKENCE OLAYI NEDİR?

    Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve iş adamı sevgilisi Sami Yüzer, karakolluk oldu! Çiftin, Sarıyer'deki evlerinden geçtiğimiz günlerde yüksek sesler geldi. Bunun üzerine komşuları durumdan rahatsız olup çifti güvenliğe şikayet etti. Güvenlik görevlisi de çifti arayarak durumu bildirdi. Telefonu açan Hattat, başka dairelerden gürültü geldiğini söyledi.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Güvenliğin evi aramasına sinirlenen Yüzer, evdeki arkadaşlarıyla birlikte güvenlik kulübesine gitti. Güvenlik görevlisi ve Yüzer arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine polisi arayan güvenlik görevlileri, Yüzer'in kendilerine hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi. Yüzer, güvenliklerin yanına olayı öğrenmek için gittiğini belirtip suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    POLİS EVE GİREREK KURYEYİ KURTARDI

    Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

    Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

        İPEK HATTAT KİMDİR?

        Aile şirketi olan Hattat Holding'de yönetim kurulu üyesidir. Babası iş insanı Mehmet Hattat, annesi Şükran Hattat'tır. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. İpek Hattat aslen Kayserilidir.

        Hattat ailesi, 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer aldı.

        Babası Mehmet Hattat, 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları yapıyor. İş hayatında önce Hema Hidrolik şirketini kuran aile, daha sonra Hema Dişli ve Hema Traktör'ü kurdular. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü'yü kurdu.

        Hattat Holding'in 14 şirketi bulunuyor. 13'ünün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.

        Otomotiv grubunun başkanlığını ise İbrahim Hattat yürütüyor. Mehmet Hattat'ın tüm çocukları yönetim kurulunda bulunuyor. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor.
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        Haberler Magazin Sosyete çalkalanıyor! İpek Hattat'ın sevgilisi Sami Yüzer kimdir, kaç yaşında? İpek Hattat ve kuryeye işkence olayı nedir?