SUÇLAMALARI REDDETTİ



Güvenliğin evi aramasına sinirlenen Yüzer, evdeki arkadaşlarıyla birlikte güvenlik kulübesine gitti. Güvenlik görevlisi ve Yüzer arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine polisi arayan güvenlik görevlileri, Yüzer'in kendilerine hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi. Yüzer, güvenliklerin yanına olayı öğrenmek için gittiğini belirtip suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS EVE GİREREK KURYEYİ KURTARDI

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.