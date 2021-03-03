Sosyete İpek Hattat'ın kuryeye işkence olayı ile çalkalanıyor. Daha önce komşuları tarafından da sık sık şikayet edilen sosyetik isim Hattat Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat işkence iddiası ile yine gündeme geldi. Magazin dünyasında yankı bulan iddiaya göre İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini sevgilisi ile birlikte evinde alı koydu ve işkence yaptı. Peki, İpek Hattat kimdir? İpek Hattat ve kurye olayı nedir? İşte tüm detaylar...
KURYEYE İŞKENCE OLAYI NEDİR?
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve iş adamı sevgilisi Sami Yüzer, karakolluk oldu! Çiftin, Sarıyer'deki evlerinden geçtiğimiz günlerde yüksek sesler geldi. Bunun üzerine komşuları durumdan rahatsız olup çifti güvenliğe şikayet etti. Güvenlik görevlisi de çifti arayarak durumu bildirdi. Telefonu açan Hattat, başka dairelerden gürültü geldiğini söyledi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Güvenliğin evi aramasına sinirlenen Yüzer, evdeki arkadaşlarıyla birlikte güvenlik kulübesine gitti. Güvenlik görevlisi ve Yüzer arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine polisi arayan güvenlik görevlileri, Yüzer'in kendilerine hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi. Yüzer, güvenliklerin yanına olayı öğrenmek için gittiğini belirtip suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
POLİS EVE GİREREK KURYEYİ KURTARDI
Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.
Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.