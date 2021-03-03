Seda Sayan'ın sunuculuğu ile hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada hafta ortasında puanlar belirlendi. Seda Sayan ve kayınvalideler yapılan yemekleri tadarak puanlarını kullandı ve birinci olan kişi çeyrek altını aldı. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanları nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da hem rekabet hem de eğlence dolu anlar vardı ve 4 gelin arasından birinci olan isim açıklandı. 3 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.
3 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Saniye oldu.
Aysun: 17
Zeynep: 12
Ayten: 15
Saniye: 21
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim Esra oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.