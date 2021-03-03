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    • Magazin
    • 03.03.2021 16:26
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    • 03.03.2021 16:26
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    Merakla ve heyecanla araştırılan . Kanal D gündüz kuşağında uzun zamandır yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yemek yarışmasında yine heyecanlı ve gergin dolu anlar yaşandı. Nurten ve Yasemin Hanım arasındaki tartışma gündeme bomba gibi düştü. Peki ’da bugünün en iyi yemeğini yaparak birinci olup, çeyrek altını kapan yarışmacı kim oldu? İzlemeyi kaçıranlar için haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu!

    Seda Sayan'ın sunuculuğu ile hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada hafta ortasında puanlar belirlendi. Seda Sayan ve kayınvalideler yapılan yemekleri tadarak puanlarını kullandı ve birinci olan kişi çeyrek altını aldı. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanları nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da hem rekabet hem de eğlence dolu anlar vardı ve 4 gelin arasından birinci olan isim açıklandı. 3 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    3 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Saniye oldu.

    Aysun: 17

    Zeynep: 12

    Ayten: 15

    Saniye: 21

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Esra oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi ve programa yeniden katıldı.Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 3 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması!