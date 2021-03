"EKİP ARKADAŞLARIMLA ÇOK ÇABUK KAYNAŞTIK"

İSTANBUL DIŞINDA BİR SET ORTAMINDA ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI/DEZAVANTAJLARI NE?

Bu projeye dâhil olmadan önce beni en çok düşündüren konu setin şehir dışında olmasıydı. Çünkü ilk şehir dışı işim. Burada yakınlarımızdan kimse olmadığı için ve çok aşina olmadığımız bir yer olduğu için buradaki ekip arkadaşlarımızla daha çabuk kaynaştık. Hep birlikte oturuyoruz. Daha çok şey paylaştık. Birbirimizi daha çabuk daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Dezavantajları da ailemizi, evimizi, arkadaşlarımızı özlemek. Pandemide şehir dışında olmak da güven verdi tabii. Bodrum çok güzel ama. Her an denize girebilecek olmak bana çok iyi hissettiriyor.

"HER GÜN EDİP'İN (TEPELİ) KIZINI ÖPMEYE GİDİYORUM"

İLAYDA'NIN ÇALIŞMADIĞI BİR GÜNÜ NASIL GEÇER? NELER YAPMAKTAN HOŞLANIR?

Benim köpeğim var. Bizim bir rutinimiz var tabii onunla. Çok sık pilatese gitmeye çalışıyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Bu süreçte yemeğe sardım. Her öğün değişik değişik tarifler deniyorum. Burada bir günüm böyle geçiyor. Ekip arkadaşlarımla aynı sitede oturduğumuz için mutlaka her gün biri uğruyor. Bir de Ayşe (Tatari) ile Edip'in (Tepeli) yeni bebeği oldu. Onu öpmeye gidiyorum her gün. Bebekleri çok severim. Enerji oluyor bana :)

OYUNCULUK KARİYERİNDE REDDETTİĞİN AMA SONRADAN REDDETTİĞİNE PİŞMAN OLDUĞUN BİR PROJE OLDU MU?

Reddetme gibi bir durum olmadı. Bir anda birden çok iş teklifi geldiği oldu ve ben de haliyle birini seçmek durumunda kaldım. Ama hiç pişmanlığım olmadı seçimlerim konusunda. Genelde tutmuş işlerde bulundum zaten. Bir de ben çok pişman olmam. Benim için daha doğru olmuştur diye düşünürüm. Kaderciyimdir biraz.

"DÖNEM İŞİNDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

"YENİ PROJEMDE ŞÖYLE BİR KARAKTER GELSE DAHA MUTLU OLURUM" DEDİĞİN, OYNAMAK İSTEDİĞİN BİR KARAKTER TİPİ VAR MI?

Karakter gibi değil de bir dönem işinde oynamayı çok istiyorum. Çok merak ediyorum.

TANIŞMAYI ÇOK İSTEDİĞİN AMA TANIŞTIĞINDA TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIN BİR OYUNCU OLDU MU?

Tabii ki oldu. Okulda bile biri için "ne tatlı" diye düşünürsün ama korkunç biri çıkar sonunda. Ya da tam tersi de olabilir. Oyuncular kendi olmayan karakterleri canlandırıyor. İnsanlar o karaktere çok çekiliyor. Ama iyi bir karakter oynadığı için iyi olmuyor tabii.