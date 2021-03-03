İlayda Ildır, Bi' Başka YouTube kanalında, dinlerken başkalarına söylemekten utandığı şarkıyı da açıkladı. Genç oyuncu, "Dinlemekten utandığım şarkıları kulaklığın sesini kısarak dinlerim. Modum düşükken Can Kan'dan 'Yaranamadım Yavrum'u dinlerim" dedi.
HAYAT NASIL GİDİYOR BU SÜREÇTE, PANDEMİDE?
Şimdilik güzel gidiyor. Sürece alışıyoruz herkes gibi. Bodrum büyük şehirlerden biraz daha rahat. O yüzden burada İstanbul'a göre kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Çalışıyoruz.
BU SÜREÇTE "KENDİMİ KEŞFETTİM" DİYENLERDEN MİSİN YOKSA "BUNALIMA GİRDİM" DİYENLERDEN Mİ?
Aslında ikisi de değil. "Kendimi keşfettim" diyecek kadar büyük bir keşif süreci de geçirmedim ama bunalıma da girmedim. Ne kadar hepimize farklı gelen bir süreç olsa da değişikliklere çabuk alışan biriyim. Hemen "Tamam, tüm dünyayı etkileyen bir virüsle boğuşuyorsak bu duruma alışmam gerekiyor" diye kendimi telkin ettim. Bazı yeteneklerimi geliştirdiğim oldu. Mutfakla ilgilendim, yemek yaptım. Puzzle yaptım. Keyifli bir hobiymiş.
BU SÜREÇTE ÇALIŞMAK TÜM DİZİ EKİBİ İÇİN ZOR OLSA GEREK. NASIL HİSSEDİYORSUNUZ?
Başlarda bir korkan grup vardı bir de çok inanmayan bir grup vardı. Ben korkan taraftaydım. Ama yapım o süreci çok güzel yönetti. İki haftada bir test olduk. O içimizi rahatlattı. Ardından 2 ay kadar bir ara verdik. Sonra çalıştık yeniden ara verdik. O süreci çok çalışarak geçirmedik. Bodrum da diğer büyük şehirlere göre daha az riskli olduğu için o korkulu süreci hemen atlattık diyebilirim.
"DUDU ASLINDA KÖTÜ BİR KIZ DEĞİL"
ŞİMDİ SEFİRİN KIZI'NDA HAYAT VERDİĞİN DUDU KARAKTERİNE GEÇELİM. KARAKTER SENİN İÇİN NE İFADE EDİYOR? NELER KATTI SANA?
Benim bir önceki işim çok uzun soluklu olduğu için ister istemez onunla kıyaslıyorum. Bir önceki karakterim çok iyi, saf, cesur ve herkesin sevdiği bir karakterdi. Hiç kötü yorum almadım. İyilikle dolu, cıvıl cıvıl, pozitif bir kızdı. Dudu daha farklı bir yerde kaldı Nazlı'ya göre. Dudu, aslında kötü olarak nitelendirilse de tam olarak öyle değil. Tabii ki yaptığı hatalar var herkes kadar. Ama aslında kötü bir kız değil. Yaşadığı kötü bir aile geçmişi var. Annesi çok küçükken ölmüş, babası alkolik ve paragöz. Kızından hayat boyu bir beklentisi olmuş. Kızını dövmüş.
BÜRÜNDÜĞÜN DUDU KARAKTERİ SONRASI GELEN KÖTÜ YORUMLAR SENİ DEMORALİZE ETTİ Mİ?
Ben gelen kötü yorumlara kafayı takan biri değilim. Tabii zorlandım, ne olursa olsun yeni bir karakter. Ona alışmaya çalışırken, onu anlamaya çalışırken zorlanıyorsun. Senden uzak bir karakter olduğu için de kafa yorduğun bir karakter oluyor. Ama farklı bir karakter oynadığım için de ekstra mutluyum.
DİĞER OYUNCU ARKADAŞLARIN HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİN? EĞLENİR MİSİNİZ SETTE?
Evet, herkes çok eğlencelidir. Daha önceden çalıştığım veya tanıştığım arkadaşlarım da var sette. Yeni tanıştığım arkadaşlarım da oldu. Hepsi çok keyifli ve profesyonel. Huzurlu bir ortam var.
"EKİP ARKADAŞLARIMLA ÇOK ÇABUK KAYNAŞTIK"
İSTANBUL DIŞINDA BİR SET ORTAMINDA ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI/DEZAVANTAJLARI NE?
Bu projeye dâhil olmadan önce beni en çok düşündüren konu setin şehir dışında olmasıydı. Çünkü ilk şehir dışı işim. Burada yakınlarımızdan kimse olmadığı için ve çok aşina olmadığımız bir yer olduğu için buradaki ekip arkadaşlarımızla daha çabuk kaynaştık. Hep birlikte oturuyoruz. Daha çok şey paylaştık. Birbirimizi daha çabuk daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Dezavantajları da ailemizi, evimizi, arkadaşlarımızı özlemek. Pandemide şehir dışında olmak da güven verdi tabii. Bodrum çok güzel ama. Her an denize girebilecek olmak bana çok iyi hissettiriyor.
"HER GÜN EDİP'İN (TEPELİ) KIZINI ÖPMEYE GİDİYORUM"
İLAYDA'NIN ÇALIŞMADIĞI BİR GÜNÜ NASIL GEÇER? NELER YAPMAKTAN HOŞLANIR?
Benim köpeğim var. Bizim bir rutinimiz var tabii onunla. Çok sık pilatese gitmeye çalışıyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Bu süreçte yemeğe sardım. Her öğün değişik değişik tarifler deniyorum. Burada bir günüm böyle geçiyor. Ekip arkadaşlarımla aynı sitede oturduğumuz için mutlaka her gün biri uğruyor. Bir de Ayşe (Tatari) ile Edip'in (Tepeli) yeni bebeği oldu. Onu öpmeye gidiyorum her gün. Bebekleri çok severim. Enerji oluyor bana :)
OYUNCULUK KARİYERİNDE REDDETTİĞİN AMA SONRADAN REDDETTİĞİNE PİŞMAN OLDUĞUN BİR PROJE OLDU MU?
Reddetme gibi bir durum olmadı. Bir anda birden çok iş teklifi geldiği oldu ve ben de haliyle birini seçmek durumunda kaldım. Ama hiç pişmanlığım olmadı seçimlerim konusunda. Genelde tutmuş işlerde bulundum zaten. Bir de ben çok pişman olmam. Benim için daha doğru olmuştur diye düşünürüm. Kaderciyimdir biraz.
"DÖNEM İŞİNDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"
"YENİ PROJEMDE ŞÖYLE BİR KARAKTER GELSE DAHA MUTLU OLURUM" DEDİĞİN, OYNAMAK İSTEDİĞİN BİR KARAKTER TİPİ VAR MI?
Karakter gibi değil de bir dönem işinde oynamayı çok istiyorum. Çok merak ediyorum.
TANIŞMAYI ÇOK İSTEDİĞİN AMA TANIŞTIĞINDA TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIN BİR OYUNCU OLDU MU?
Tabii ki oldu. Okulda bile biri için "ne tatlı" diye düşünürsün ama korkunç biri çıkar sonunda. Ya da tam tersi de olabilir. Oyuncular kendi olmayan karakterleri canlandırıyor. İnsanlar o karaktere çok çekiliyor. Ama iyi bir karakter oynadığı için iyi olmuyor tabii.