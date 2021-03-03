Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'a bu akşam iki yeni isim daha katılıyor. Heyecanın dorukta olacağı diziye bu hafta Teoman Kumbaracıbaşı (Togay) ve Uğur Biçer (Böke) Osman Bey'in yeni belalısı olarak dahil oluyor. Dizide Uğur Biçer ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterini canlandıracak. Kuruluş Osman Böke kimdir, tarihte var mı? Böke'yi kim oynuyor? Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BÖKE KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman'da Moğol Böke hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizinin hikayesine dahil olan bu karakteri Uğur Biçer canlandıracak.