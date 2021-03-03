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    • 03.03.2021 16:07
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    • 03.03.2021 16:07
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    , tarihte var mı? Böke'yi kim oynuyor? kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizis ibu akşam saat 20.00'de 48. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve dizinin kadrosuna iki oyuncu dahil olacak. Kuruluş Osman'da 48. bölümden itibaren Teoman Kumbaracıbaşı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek. ise Böke'yi canlandıracak. Peki, , tarihte var mı? Böke'yi kim oynuyor? Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    Kuruluş Osman Böke kimdir, tarihte var mı?

    Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'a bu akşam iki yeni isim daha katılıyor. Heyecanın dorukta olacağı diziye bu hafta Teoman Kumbaracıbaşı (Togay) ve Uğur Biçer (Böke) Osman Bey'in yeni belalısı olarak dahil oluyor. Dizide Uğur Biçer ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterini canlandıracak. Kuruluş Osman Böke kimdir, tarihte var mı? Böke'yi kim oynuyor? Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN BÖKE KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman'da Moğol Böke hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizinin hikayesine dahil olan bu karakteri Uğur Biçer canlandıracak.

    UĞUR BİÇER KİMDİR?

    Uğur Biçer, 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır.

    Kiralık Aşk, Düşman Kardeşler, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır. Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Üstçavuş Emre karakterini canlandırmaktadır.

        Uğur Biçer Kiralık Aşk dizisinin ikinci sezonunda diziye dahil olmuş ve bu dizide kötü bir karakter olan Cevdet rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

        KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

        SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

        Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

        OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

        Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

            Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

            YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi?

            Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Böke kimdir, tarihte var mı? Böke'yi kim oynuyor? Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?