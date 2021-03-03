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    • 04.03.2021 06:45
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    • 04.03.2021 06:45
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? nedir?

    Sosyal medyanın gündemine oturan olayı nedir? , kaç yaşında, nereli? Sosyetenin tanınmış simalarından birisi olan İpek Hattat'ın bir kuryeye işkence ettiği iddialarının ardından İpek Hattat kimdir sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. İşte İpek Hattat hakkında merak edilen bilgiler! İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada ilk sırada yer alan isimlrden birisi olan nedir? İddialara göre İpek Hattat ve sevgilisi, bir kuryeyi evlerinde alıkoyarak işkence etti. Bu gelişmenin sosyal medyada yer almasıyla İpek Hattat kimdir sorusunun cevabı sorgulanıyor.

    takvim.com.tr
    İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Hattat olayı nedir?

    İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada ilk sırada yer alan isimlrden birisi olan İpek Hattat olayı nedir? İddialara göre İpek Hattat ve sevgilisi, bir kuryeyi evlerinde alıkoyarak işkence etti. Bu gelişmenin sosyal medyada yer almasıyla İpek Hattat kimdir sorusunun cevabı sorgulanıyor.

    İPEK HATTAT KİMDİR?

    Babası Mehmet Hattat annesi Şükran Hattat'dır. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. Aile 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı. Babası Mehmet Hattat Kayseri'li. 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları ile başladılar.

    Önce Hema Hidrolik şirketini kurdular. Daha sonra Hema Dişli ve Hema Traktör'ü kurdular. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü'yü kurdu. Hattat Holdin'in 14 şirketi bulunuyor. 13'nün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.

    Otomotiv grubunun başkanlığını ise oğluna verdi. Tüm çocukları ise yönetim kurulunda. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor görülüyor.

    İPEK HATTAT OLAYI NEDİR?

    Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddia edildi.

    abah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

        Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Renas D.'nin önce telefonunu kırdılar, ardından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştılar. Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi.

        Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı.

        Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

        Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia ediliyor.
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