İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Hattat olayı nedir?

İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada ilk sırada yer alan isimlrden birisi olan İpek Hattat olayı nedir? İddialara göre İpek Hattat ve sevgilisi, bir kuryeyi evlerinde alıkoyarak işkence etti. Bu gelişmenin sosyal medyada yer almasıyla İpek Hattat kimdir sorusunun cevabı sorgulanıyor.
İPEK HATTAT KİMDİR?
Babası Mehmet Hattat annesi Şükran Hattat'dır. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. Aile 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı. Babası Mehmet Hattat Kayseri'li. 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları ile başladılar.
Önce Hema Hidrolik şirketini kurdular. Daha sonra Hema Dişli ve Hema Traktör'ü kurdular. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü'yü kurdu. Hattat Holdin'in 14 şirketi bulunuyor. 13'nün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.
Otomotiv grubunun başkanlığını ise oğluna verdi. Tüm çocukları ise yönetim kurulunda. İpek Hattat ise şirketin finansman bölümünde çalışıyor görülüyor.
İPEK HATTAT OLAYI NEDİR?
Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddia edildi.
abah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.