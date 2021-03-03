İpek Hattat kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Hattat olayı nedir?

İPEK HATTAT KİMDİR?

Babası Mehmet Hattat annesi Şükran Hattat'dır. İbrahim ve İçlim adında kardeşleri vardır. Aile 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı. Babası Mehmet Hattat Kayseri'li. 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları ile başladılar.

Önce Hema Hidrolik şirketini kurdular. Daha sonra Hema Dişli ve Hema Traktör'ü kurdular. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü'yü kurdu. Hattat Holdin'in 14 şirketi bulunuyor. 13'nün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat yapıyor.