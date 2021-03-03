Salı akşamları seyircisini ekran başına kilitlemeye devam Masumlar Apartmanı dizisinde dün akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Dizide bu hafta İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde buldu. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırlanmaya başladı ve teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak istedi. Dizinin ekranlarda son bulmasıyla birlikte Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer.