Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.03.2021 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 10:56
    ABONE OL

    Beklenmedik itiraf herkesi sarstı! yayınladı mı? Han ile İnci karşı karşıya

    TRT 1 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen dizisi dün akşam saat 20.00'de 24. bölümüyle ekranlara geldi. Han ile İnci'nin karşı karşıya geldiği sahne milyonları ekran başına kilitledi. Son bölümde Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkıldı. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı. İzleyiciler şimdi heyecanla nın yayınlanmasını bekliyor.

    Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınladı mı?

    Salı akşamları seyircisini ekran başına kilitlemeye devam Masumlar Apartmanı dizisinde dün akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Dizide bu hafta İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde buldu. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırlanmaya başladı ve teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak istedi. Dizinin ekranlarda son bulmasıyla birlikte Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer.

    Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur.

    İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

        Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir.

        Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

        Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

            Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır.

            Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Beklenmedik itiraf herkesi sarstı! Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınladı mı? Han ile İnci karşı karşıya