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    • Magazin
    • 03.03.2021 00:22
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    • 03.03.2021 00:27
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    ? ? SMS sıralaması…

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Her Salı olduğu gibi bu akşam da bir kişi hayallerine veda etti. TV8’in fenomen yarışmasını izlemeyi kaçıranlar merakla ve heyecanla kimin elendiğini araştırmaya başladı. Heyecan dolu ada konseyinde tüm eleme adayları belirlendi, peki SMS sıralaması nasıl şekillendi? Diğer yandan ? Sorusunun yanıtı da araştırma konusu oldu. İşte son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Yine izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada ada konseyi toplantı ve isimler söylendi, en düşün SMS oyunu alan yarışmacı ise veda etmek durumunda kaldı peki bu kişi kim oldu? Çok önemli olan psikolojik olarak desteği büyük olan Survivor iletişim oyununun kazananı Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımı mı oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim yarışmaya yeni katılan Çağman oldu. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Aleyna Çalışkan
    Öykü Çelik
    Çağman
    Hanzade

    SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    Survivor 8. hafta Ünlüler SMS oylama sıralaması ( 2 Mart 2021)

    12- Çağman
    11- Gonca
    10- Barış
    9- Melis
    8- Merve
    7- Öykü
    6- Sergen
    5- İlayda
    4- Doğan
    3- Çağrı
    2 İsmail
    1- Batuhan

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 yarışmasında salı akşamı iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hemen öncesinde sembol için ter döktü ve kazanan gönüllülerden Ayşe ve Berkay oldu. Gönüllülerin 9-7 üstünlüğü yarışmaya damga vurdu. 2 Mart Survivor iletişim ödülünü ise gönüllüler takımı kazandı.

        ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

        Tuğrul Çağman Çatay, 16 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamladı.

        Survivor Çağman Çatay küçük yaşlarda basketbol ile ilgilenmiş ve okullar arası turnuvalarda takımıyla birlikte İstanbul şampiyonluğu yaşamış. BreakDans'ta özel olarak düzenlenen organizasyonlarda 3 birinciliği bulunan Survivor Çağman, basketbolda ayrıca Türkiye 2.liği ve en iyi 6. adam ödüllerinin de sahibi olduklarını ifade ediyor. Genç yarışmacı, Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılıp yarı finale kadar yükseldi.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? SMS sıralaması…