SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 yarışmasında salı akşamı iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hemen öncesinde sembol için ter döktü ve kazanan gönüllülerden Ayşe ve Berkay oldu. Gönüllülerin 9-7 üstünlüğü yarışmaya damga vurdu. 2 Mart Survivor iletişim ödülünü ise gönüllüler takımı kazandı.

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tuğrul Çağman Çatay, 16 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamladı.

Survivor Çağman Çatay küçük yaşlarda basketbol ile ilgilenmiş ve okullar arası turnuvalarda takımıyla birlikte İstanbul şampiyonluğu yaşamış. BreakDans'ta özel olarak düzenlenen organizasyonlarda 3 birinciliği bulunan Survivor Çağman, basketbolda ayrıca Türkiye 2.liği ve en iyi 6. adam ödüllerinin de sahibi olduklarını ifade ediyor. Genç yarışmacı, Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılıp yarı finale kadar yükseldi.