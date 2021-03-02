Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Yine izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada ada konseyi toplantı ve isimler söylendi, en düşün SMS oyunu alan yarışmacı ise veda etmek durumunda kaldı peki bu kişi kim oldu? Çok önemli olan psikolojik olarak desteği büyük olan Survivor iletişim oyununun kazananı Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımı mı oldu?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim yarışmaya yeni katılan Çağman oldu. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Aleyna Çalışkan
Öykü Çelik
Çağman
Hanzade
SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor 8. hafta Ünlüler SMS oylama sıralaması ( 2 Mart 2021)
12- Çağman
11- Gonca
10- Barış
9- Melis
8- Merve
7- Öykü
6- Sergen
5- İlayda
4- Doğan
3- Çağrı
2 İsmail
1- Batuhan