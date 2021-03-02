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    • Magazin
    • 02.03.2021 15:06
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    • 02.03.2021 15:06
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    Tepesinin tası attı aleme nizamı sağlayacak! 'da ayaklar baş oldu psikopat İlyas canlarını okuyor

    Alpaslan'ın vurulması ve Hızır Çakırbeyli'nin tuzağa düşürülmesiyle birlikte kin ve öfkeyle tutuşulan İlyas, önce Alpaslan'ın ardından da ve 'ın yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçecek. Geçen hafta bir kumarhaneyi basan ilyas makineli tüfekle tüm mekanı darmadağın etmişti. Ağabeyinin hapse girmesiyle gözü iyice dönen İlyas başta İdris ve kardeşi olmak üzere herkesi öldürmek için planlarını devreye alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanında fidanlıkta İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşın fitilini ateşliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'da savaşın ayak sesleri!

    Tepesinin tası attı aleme nizamı sağlayacak! EDHO'da ayaklar baş oldu psikopat İlyas canlarını okuyor. Macerasına hız kesmeden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İlyas düşmanlarının üzerine ölüm olup yağacak. Bir yandan yeğeninin durumuna üzülen İlyas diğer yandan da İshak ve Tuncay tarafından yapılan kalleş bir planla Hızır'ın hapse girmesi üzerine "Herkesi öldüreceğim" diyerek Çakırbeyli ailesinin kaderini tayin edecek bir intikam planına girişecek. Özellikle İdris'in fidanlığa gelerek hem Çakırbeylileri hem de Façalıları düşman olarak ilan etmesi İlyas'ın fitilini ateşleyen olaylardan olacak.

    "SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

    İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Herkesi öldüreceğim!"

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

    Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

        Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

        Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

        Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

            Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            "Zaafı olan herkes ölür!"

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

            ALPASLAN'IN YAŞAM SAVAŞI

            Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

            HIZIR AİLESİNİ BİR ARAYA TOPLUYOR

            İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

            OKLAR İSHAK'TA!

            Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

                "BENİM CİĞERİME GÖZ DİKTİLER"

                "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

                ESKİ İLYAS GERİ DÖNÜYOR

                İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.
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                Haberler Magazin Tepesinin tası attı aleme nizamı sağlayacak! EDHO'da ayaklar baş oldu psikopat İlyas canlarını okuyor