Tepesinin tası attı aleme nizamı sağlayacak! EDHO'da ayaklar baş oldu psikopat İlyas canlarını okuyor. Macerasına hız kesmeden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İlyas düşmanlarının üzerine ölüm olup yağacak. Bir yandan yeğeninin durumuna üzülen İlyas diğer yandan da İshak ve Tuncay tarafından yapılan kalleş bir planla Hızır'ın hapse girmesi üzerine "Herkesi öldüreceğim" diyerek Çakırbeyli ailesinin kaderini tayin edecek bir intikam planına girişecek. Özellikle İdris'in fidanlığa gelerek hem Çakırbeylileri hem de Façalıları düşman olarak ilan etmesi İlyas'ın fitilini ateşleyen olaylardan olacak.

"SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.