Naz Elmas ve eşi kar kış demeden denize girdi dillere düştü! Eşkıya'nın Sevda'sı Naz Elmas'ın çamaşırsız pozunu eşi paylaşınca... ATV'nın uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun olarak rol alan Naz Elmas'ın dizi macerası kısa sürmüştü. Senaryo gereği dizideki rolü biten Elmas, diziye veda etmişti. Naz Elmas şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif. Öyle ki kış aylarında yaz tatili yapan Naz Elmas'ın fotoğrafları kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında girdi bile...