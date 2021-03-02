GELİNİM MUTFAKTA SANİYE VE KAYINVALİDESİ NURŞEN KİMDİR?

Saniye Kuşçu 28 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan yarışmacı Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimi alıyor. 4 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi. Neşeli, girişken ve yardım sever bir kişiliği var. Yarışmaya da keşan motifli bir elbise ile gelerek iddiasını ortaya koydu.

Bugünden itibaren Zeynep, Aysun ve Ayten'e karşı beş altın bileziğe kavuşabilmek için büyük mücadele verecek.