Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 2 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar bilgiler oldu. Günün konseptine göre yapılan yemeklerden en iyi tabağı çıkaran yarışmacı hangisi oldu? Yeni haftaya yeni yarışmacı ile bomba gibi başlayan Gelinim Mutfakta'da rekabetin yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. 2 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizin içeriğinde yer alıyor.
2 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun:22
Zeynep:10
Ayten:17
Saniye:13
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim Esra oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.