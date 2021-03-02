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    • Magazin
    • 02.03.2021 16:15
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    • 02.03.2021 16:15
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    Gündüz kuşağını yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırılıyor. Seda Sayan’ın sunduğu Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın ikinci gününde yemekleri yapan yarışmacılardan en iyi tabağı çıkaran hangisi oldu. Seda Sayan ve kayınvalideler tattı ve puanlarını verdi. ’da günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı kim oldu? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 2 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar bilgiler oldu. Günün konseptine göre yapılan yemeklerden en iyi tabağı çıkaran yarışmacı hangisi oldu? Yeni haftaya yeni yarışmacı ile bomba gibi başlayan Gelinim Mutfakta'da rekabetin yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. 2 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    2 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.

    Aysun:22

    Zeynep:10

    Ayten:17

    Saniye:13

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Esra oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.

        GELİNİM MUTFAKTA SANİYE VE KAYINVALİDESİ NURŞEN KİMDİR?

        Saniye Kuşçu 28 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan yarışmacı Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimi alıyor. 4 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi. Neşeli, girişken ve yardım sever bir kişiliği var. Yarışmaya da keşan motifli bir elbise ile gelerek iddiasını ortaya koydu.

        Bugünden itibaren Zeynep, Aysun ve Ayten'e karşı beş altın bileziğe kavuşabilmek için büyük mücadele verecek.
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