Seren Serengil fotoğrafı görünce çileden çıktı bir de şeytana benzetti! Sadakatsiz cephesinden 'bu neyin kafası' yanıtı gecikmedi... Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ne olduysa bu fotoğraftan sonra oldu. Bu fotoğrafı gören Seren Serengil ise "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" demişti. 'Bu neyin kafası' atışmasına Sadakatsiz cephesinden de yanıt geldi.