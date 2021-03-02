Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2021 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 10:42
    ABONE OL

    fotoğrafı görünce çileden çıktı bir de şeytana benzetti! cephesinden 'bu neyin kafası' yanıtı gecikmedi

    küplere bindi bir kere... ekranlarında izleyici karşısına çıkan , sezonun en flaş işlerinden biri oldu. Başrollerini , , üçlüsünün paylaştığı Sadakatsiz bir ihanet hikayesi üzerine kurulu olay örgüsüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Durum öyle bir hal aldı ki, bazıları gerçek ve kurguyu ayırt edemez hale geldi. Onlardan biri de Seren Serengil. Önceki gün Cansu Dere ve Melis Sezen'in birlikte paylaştığı fotoğrafa öyle bilendi ki Seren Serengil, yorumu gecikmedi. Seren Serengil o fotoğrafı alıntılayarak "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumunu yaptı. Bu yoruma dizinin yapım şirketinden yanıt gecikmedi.

    Seren Serengil o fotoğrafı görünce çileden çıktı bastı kalayı ama...

    Seren Serengil fotoğrafı görünce çileden çıktı bir de şeytana benzetti! Sadakatsiz cephesinden 'bu neyin kafası' yanıtı gecikmedi... Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ne olduysa bu fotoğraftan sonra oldu. Bu fotoğrafı gören Seren Serengil ise "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" demişti. 'Bu neyin kafası' atışmasına Sadakatsiz cephesinden de yanıt geldi.

    Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisi başladığından beri yorumları zaman zaman sosyal medyanın diline düşüyordu. Fakat son olayı bir hayli konuşuldu.

    Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

        İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise yaptığı ilginç paylaşımla dikkat çekti.

        Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, ''Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası'' ifadelerini kullandı.

        Seren Serengil bununla da kalmayıp Cansu Dere'nin fotoğrafının altına şaşırtan şu yorumları yazdı:

        ''Ona lütfen paye verme o senin kocanı ayarttı yuvanı yıktı… Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme metreslerin dört duvar arasında otel odalarında fotoğrafsız bir yaşamları vardır…''Hele temiz kadınların yanından değil semtinden geçememeliler. Lütfen şununla fotoğraf çektirtme…''

            ''Sinirim bozuldu. Lütfen Cansucum görgüsüz annenin metres kızı metresten bozma eş o…''Beynim yandı gece gece… Kadınla fotoğraf çektirerek onun yaptıklarını hafifletir alenileştiriyorsun biz düzgün kadınlar bu pisliklere savaşmalıyız.''

            Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi Medyapım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'e gönderme yaptı.

            Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, ''Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu yazdı.

                Yapım şirketinin paylaşımına cevap veren Seren Serengil ise geri adım atmayarak "Olmaz, dizi bitene kadar yan yana gelemezler inanmam. Asya'nın canının acıdığını bir daha. Yapma Asya, haftaya kötü başlatma" beni cevabını verdi.

                Bununla da yetinmeyen Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in başına boynuz emojileri koydu.

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Seren Serengil fotoğrafı görünce çileden çıktı bir de şeytana benzetti! Sadakatsiz cephesinden 'bu neyin kafası' yanıtı gecikmedi