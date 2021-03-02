Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek Survivor sözleri hem de o isimden! Darbe beklenmedik yerden geldi 'Survivor 2021 izlemiyorum'... TV 8'de izleyiciyle buluşan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımlarınn mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor 2020 sezonunun ardından büyük beklentiyle karşılanan Survivor 2021 hala Survivor 2020'nin gölgesinden kurtulamadı. Bir yandan da Survivor 2020 yarışmacıları magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç. Aycan Yanaç, Survivor 2021 hakkında öyle bir açıklama yaptı ki, bu sözler Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak.
14 sezonluk Survivor tarihinin en çok konuşulan sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 olmuştu. Pandemi nedeniyle herkesin evlerinde kalmak zorunda olduğu ilk dönemlerde izleyici ekran başına çeken Survivor 2020 ve yarışmacıları şimdilerde magazin gündeminden düşmüyor.
Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak kapadığı sezon neredeyse tüm yarışmacılara yaradı. Onlardan biri de güzel futbolcu Aycan Yanaç oldu.