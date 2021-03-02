Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek Survivor sözleri hem de o isimden! Darbe beklenmedik yerden geldi 'Survivor 2021 izlemiyorum'... TV 8'de izleyiciyle buluşan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımlarınn mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor 2020 sezonunun ardından büyük beklentiyle karşılanan Survivor 2021 hala Survivor 2020'nin gölgesinden kurtulamadı. Bir yandan da Survivor 2020 yarışmacıları magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç. Aycan Yanaç, Survivor 2021 hakkında öyle bir açıklama yaptı ki, bu sözler Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak.