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    • 02.03.2021 12:33
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    'yı küplere bindirecek sözleri hem de o isimden! Darbe beklenmedik yerden geldi ' izlemiyorum'

    'de mücadele tam gaz devam ederken bir yanda da gündemden düşmüyor. ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan 2021 şampiyonunu arayadursun pek çok isimden pek çok açıklama da gelmeye devam ediyor. Ancak öyle bir isim 'Survivor izlemiyorum' açıklaması yaptı ki 'yı kızdıracak cinsten. Survivor tarihinin en çok izlenen sezonu olarak tarihe geçen 'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 'ın Survivor 2021 açıklamaları duyanları şaşkına çevirdi. Adı 'la aşk dedikodularına da karışan Aycan Yanaç, bakın neler söyledi neler.

    Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek Survivor sözleri hem de o isimden!

    Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek Survivor sözleri hem de o isimden! Darbe beklenmedik yerden geldi 'Survivor 2021 izlemiyorum'... TV 8'de izleyiciyle buluşan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımlarınn mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor 2020 sezonunun ardından büyük beklentiyle karşılanan Survivor 2021 hala Survivor 2020'nin gölgesinden kurtulamadı. Bir yandan da Survivor 2020 yarışmacıları magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Onlardan biri de Aycan Yanaç. Aycan Yanaç, Survivor 2021 hakkında öyle bir açıklama yaptı ki, bu sözler Acun Ilıcalı'yı çok kızdıracak.

    14 sezonluk Survivor tarihinin en çok konuşulan sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 olmuştu. Pandemi nedeniyle herkesin evlerinde kalmak zorunda olduğu ilk dönemlerde izleyici ekran başına çeken Survivor 2020 ve yarışmacıları şimdilerde magazin gündeminden düşmüyor.

    Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak kapadığı sezon neredeyse tüm yarışmacılara yaradı. Onlardan biri de güzel futbolcu Aycan Yanaç oldu.

        Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor'la adını duyuran Gaziantep ALG Spor'da forma giyen Aycan Yanaç, yarışmanın ardından yeşil sahalara geri döndü. Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin forvet oyuncusu Yanaç, açıklamalarda bulundu.

        "SAHAYA ÇIKIP OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Türkiye'de kadın liginin pandemiden dolayı başlayamadığını dile getiren Aycan Yanaç, "Hem Avrupa'da hem erkeler liginde tüm ligler oynanıyor bir tek kadın ligi oynamıyor Türkiye'de. Hep oynatacağız diyorlar 1-2 aya ama sezonu bitirdik, hala biz oynamadık. Son aylarımız kaldı, inşallah onlardan ümit ediyoruz. Bize başlansın dediğinde biz her zaman hazırız ve sahaya çıkıp maçı oynamak istiyoruz" diye konuştu.

        "FAVORİM YOK İYİ OLAN KAZANSIN"

        Yarışmayı takip etmediğini ve favorisinin olmadığını belirten Yanaç, "Çok zaman bulamıyorum Gaziantep'te geldiğim için ve İstanbul'da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın" diye konuştu.

            İKİ ŞEHRE DE ÖZLEM DUYUYOR

            Herkesin evlerde bireysel çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Aycan Yanaç, "Şu an toplandık Gaziantep'te antrenmanlara başladık. Biz hazırız, maçlar başladığında galibiyetlerimizi alacağız. Gaziantep beni iyi karşıladı, buraya da alıştım. Aslında İstanbul'a gittiğimde burayı özlüyorum, biran önce geri döneyim istiyorum. Burada da bir evim var artık, burada olduğum için mutluyum" dedi.

            Aycan Yanaç'ın Survivor sonrası adı takım arkadaşı Sercan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışmıştı. Birlikte tatile de çıkan ikili bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

            AYCAN YANAÇ KİMDİR?

            21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
            Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

                2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor'da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

                Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek Survivor sözleri hem de o isimden! Darbe beklenmedik yerden geldi 'Survivor 2021 izlemiyorum'