SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Kondüsyon ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sayı üstünlüğü çoğunlukla ünlüler takımında oldu.

Ünlüler takımının 3 sayılık farkla çıktığı son oyunda kazanması sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Böylelikle gönüller takımı ada konseyinde üyelerinden birisini eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Yapılan takım içi oylaması sonrasında Acun Ilıcalı verilen oyları saymaya başladı ve kutudan çıkan isimler ile aldıkları oy sayısı şu şekilde oldu

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı oylamasında verilen oyların sayımı tamamlandı. En fazla oy alan isim 5 oyla Aleyna Çalışkan oldu ve eleme adayı olarak seçildi.