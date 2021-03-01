Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Bomba gibi başlayan ve birbirinden iddialı yarışmacıları olan Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlığı Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi aldı? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? İşte Survivor tüm bilgiler…
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Kondüsyon ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sayı üstünlüğü çoğunlukla ünlüler takımında oldu.
Ünlüler takımının 3 sayılık farkla çıktığı son oyunda kazanması sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Böylelikle gönüller takımı ada konseyinde üyelerinden birisini eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Yapılan takım içi oylaması sonrasında Acun Ilıcalı verilen oyları saymaya başladı ve kutudan çıkan isimler ile aldıkları oy sayısı şu şekilde oldu
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayı oylamasında verilen oyların sayımı tamamlandı. En fazla oy alan isim 5 oyla Aleyna Çalışkan oldu ve eleme adayı olarak seçildi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.