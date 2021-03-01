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    • Magazin
    • 01.03.2021 15:33
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    • 01.03.2021 15:33
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    Dün akşamdan itibaren ? Sorusunun yanıtı merakla ve heyecanla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’de dün akşam yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve çok değerli olan dokunulmazlığın ikincisi gerçekleşti, peki mücadeleyi Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Dokunulmazlık oyununun sonucuna göre ada konseyinde elenmesi yönünde bir isim çıktı, peki ikinci eleme adayı kim oldu? Bu akşam ise Survivor ödül oyunu için mücadele verilecek. İşte son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Bomba gibi başlayan ve birbirinden iddialı yarışmacıları olan Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlığı Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi aldı? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? İşte Survivor tüm bilgiler…

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Kondüsyon ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sayı üstünlüğü çoğunlukla ünlüler takımında oldu.

    Ünlüler takımının 3 sayılık farkla çıktığı son oyunda kazanması sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Böylelikle gönüller takımı ada konseyinde üyelerinden birisini eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Yapılan takım içi oylaması sonrasında Acun Ilıcalı verilen oyları saymaya başladı ve kutudan çıkan isimler ile aldıkları oy sayısı şu şekilde oldu

    İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Eleme adayı oylamasında verilen oyların sayımı tamamlandı. En fazla oy alan isim 5 oyla Aleyna Çalışkan oldu ve eleme adayı olarak seçildi.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    İlk dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

        Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.

        Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.

        Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.

        SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı SMS oylamasına çıktı. Ada konseyine gelen takım, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Eleme için kritik olan konseyde en fazla ismi çıkan Öykü haftanın ilk eleme adayı oldu.

        Eleme adayı olan Öykü söyleyecek pek fazla bir şey olmadığını belirtti.

        Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 2 Mart Salı gecesi belli olacak.

        SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Acun Ilıcalı oyun öncesi yaptığı açıklamada, kazanan takımın market ödülünün yanısıra takım olarak açık arttırma oyununu da oynayacağını söyledi. Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül bu oyunda patates, ekmek, peynir ve yağ içeren erzak olarak belirlendi.Ünlülerde İlayda ve Batuhan, Gönüllülerde Ayşe ve Yunus Emre'nin atışı nefesleri kesti. Oyun eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gitti.

        Bayrak yarışında gönüllülerde Ayşe, ünlülerde ise Batuhan atıcı oldu. Oyunda atışa önce gelen gönüllüler takımı, atışları avantajlı yaptı. Ayşe, üç başarılı atışı yaparak takımına beşinci kez üst üste market oyununu kazandırdı.

        Dokunulmazlık öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Oyu için büyük önem arz eden dokunulmazlık avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa avantajlı başladı.
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