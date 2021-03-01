Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.03.2021 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 09:33
    ABONE OL

    Ünlü isimlerden villada kaçak parti! , , , ...

    Pandemiyi hiçe saydılar, Büyükçekmece'deki  Villaları'nda buluşup koronavirüs partisi yaptılar. Aralarında  ve  gibi blogger, influencer ve fenomenlerin de bulunduğu 30 kişilik ekip sabahın ilk ışıklarına kadar canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

    Ünlü isimlerden villada kaçak parti!

    Devletin aldığı önlemleri umursamayanlar, Corona partilerine utanmadan devam etti. Sözde fenomenlerden oluşan grup, Büyükçekmece Alkent'te dün gece bir skandala imza attı. Önceki gece 'Sokağa çıkma kısıtlamasının' olduğu saatlerde bazı kendini bilmezler eğlencedeydi.

    Kendini bilmez 30 kişilik grup, villada buluşup, sabaha kadar parti yaptı.

    Gündüz saatlerinde DJ eşliğinde eğlenen grup, ne maske taktı, ne mesafe kuralını. Akşam saatlerinde villanın içinde partiye devam eden grubun eğlencesi şoke etti.
        Haberler Magazin Ünlü isimlerden villada kaçak parti! Esra Balamir, Kaan Orkun, Ayşegül Çınar, Ekin Uzunlar...