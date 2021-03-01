Devletin aldığı önlemleri umursamayanlar, Corona partilerine utanmadan devam etti. Sözde fenomenlerden oluşan grup, Büyükçekmece Alkent'te dün gece bir skandala imza attı. Önceki gece 'Sokağa çıkma kısıtlamasının' olduğu saatlerde bazı kendini bilmezler eğlencedeydi.
Kendini bilmez 30 kişilik grup, villada buluşup, sabaha kadar parti yaptı.
Gündüz saatlerinde DJ eşliğinde eğlenen grup, ne maske taktı, ne mesafe kuralını. Akşam saatlerinde villanın içinde partiye devam eden grubun eğlencesi şoke etti.