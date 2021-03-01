Devletin aldığı önlemleri umursamayanlar, Corona partilerine utanmadan devam etti. Sözde fenomenlerden oluşan grup, Büyükçekmece Alkent'te dün gece bir skandala imza attı. Önceki gece 'Sokağa çıkma kısıtlamasının' olduğu saatlerde bazı kendini bilmezler eğlencedeydi.