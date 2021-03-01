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    • Magazin
    • 01.03.2021 09:22
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    • 01.03.2021 09:22
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    Hasımsan bile mert olacaksın! nda şeytani planı tıkır tıkır işliyor

    Fekeli'nin "Hasımsan bile mert olacaksın!" sözlerinin dikkat çektiği dün ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Behice'nin Hünkar Yaman cinayetini itiraf edip intihar etmesiyle birlikte Çukurova'da yeni bir dönemin tohumları atılıyor. Ümit ve Demir Yaman yeni bir hayat için harekete geçerken düşmanın şeytani planları da tıkır tıkır işliyor. Son bölümde yaşanan büyük yüzleşmede Fekeli, Behice'nin kurduğu tezgahı birer birer ayyuka çıkarmıştı. Behice'nin ölümüyle sona eren bölüm sonrası izleyiciler heyecanla 86. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Hasımsan bile mert olacaksın! Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında izleyicileri heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşanacak. Behice'nin ölümü sonrası Ümit'in şeytani planı tıkır tıkır işliyor. Ekranlarda tozu dumana katan Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ardından raylar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Katili ortaya çıkaran Demir Yaman, Ümit ile yeni bir hayatın hayallerini kurarken Fekeli'nin "Hasımsan bile mert olacaksın! Meydanda dövüşeceksin" sözleri fragmana damgasını vuran anlardan birisi oluyor. Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası yeni bir dönemin adımları tek tek atılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Çukurova Behice'nin peşinde!

    İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

    Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

    FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!

    Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder.

        Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

        FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

        Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.

        Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur!

            Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

            ÜMİT VE SEVDA KARŞI KARŞIYA!

            Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir.

            Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!
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            Haberler Magazin Hasımsan bile mert olacaksın! Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında şeytani planı tıkır tıkır işliyor