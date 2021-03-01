Hasımsan bile mert olacaksın! Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında izleyicileri heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşanacak. Behice'nin ölümü sonrası Ümit'in şeytani planı tıkır tıkır işliyor. Ekranlarda tozu dumana katan Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ardından raylar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Katili ortaya çıkaran Demir Yaman, Ümit ile yeni bir hayatın hayallerini kurarken Fekeli'nin "Hasımsan bile mert olacaksın! Meydanda dövüşeceksin" sözleri fragmana damgasını vuran anlardan birisi oluyor. Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası yeni bir dönemin adımları tek tek atılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova Behice'nin peşinde!
İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!
Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!
FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!
Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder.