Hasımsan bile mert olacaksın! Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında izleyicileri heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşanacak. Behice'nin ölümü sonrası Ümit'in şeytani planı tıkır tıkır işliyor. Ekranlarda tozu dumana katan Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ardından raylar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Katili ortaya çıkaran Demir Yaman, Ümit ile yeni bir hayatın hayallerini kurarken Fekeli'nin "Hasımsan bile mert olacaksın! Meydanda dövüşeceksin" sözleri fragmana damgasını vuran anlardan birisi oluyor. Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası yeni bir dönemin adımları tek tek atılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova Behice'nin peşinde!

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!