Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüllerin dağıtıldığı programı Tina Fey ve Amy Poehler sundu.
Nomaland filmiyle drama dalında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanması dikkati çekti.
78. Altın Küre Ödülü alanlar şöyle:
- Drama Dalında En İyi Film: Nomadland
- En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)