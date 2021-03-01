Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüllerin dağıtıldığı programı Tina Fey ve Amy Poehler sundu.