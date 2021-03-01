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    • 01.03.2021 16:25
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    Şarkıcı paraya kıyıp bakın neresini sigortalatacak! Bahtsızlıklar kraliçesi Lara teklif bekliyor

    Son dönemde yaşadığı değişimler gündemden düşmeyen şarkıcı 'dan ilginç hamle. ' Katmer', '' şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran sonrasında ise ortalardan kaybolan şarkıcı Lara bomba gibi dönmüştü. Bir takım estetik operasyonlar geçiren şarkıcı Lara bambaşka birine dönüşmüş hatta göz rengi bile değişmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Lara bir yanda da başına gelen türlü türlü kazalarla biliniyor. 2000'lere damgasını vuran şarkıcı Lara, yeni kararıyla gündem oldu. Uçuk bir fiyata neresini sigortalatacağını duyan şaştı kaldı.

    Şarkıcı Lara paraya kıyıp bakın neresini sigortalatacak!

    Şarkıcı Lara paraya kıyıp bakın neresini sigortalatacak! Bahtsızlıklar kraliçesi Lara teklif bekliyor... Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, uzun bir süre sessizliğini korumuş, değiştirdiği imajı ile yeniden piyasalara giriş yapmıştı.

    Yüzü neredeyse eski halinden bambaşka bir hale dönen Lara'yı önceleri kimse tanıyamasa sonrasında anlayanlar şaşıp kalmıştı. Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, radikal bir karar aldı.

    Şarkıcı Lara, saçını sigortalatmak için harekete geçti. Bugüne kadar doğal bakım kürleri ve sabun kullanan Lara, saçı orijinal ve ekleme olmadığından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

    500 BİN TL!

    500 bin TL'ye saçlarını sigortalamak için gerekli kurumlarla görüşme yapan Lara, mart ayında kararını verecek. Şampuan reklamlarından teklif almamasına üzülen şarkıcı, "Artık bir firmanın ilgisini çekeriz" dedi.

        Bir yandan yeni şarkısıyla listelere giriş yapan Lara, pandemide hem kendi hem de sanatçı dostları için yazdığı eserlerle dinleyicisini mutlu etmek için çalışmalarına devam ediyor.

        DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

        2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı, yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçirmişti. Bir hayli zayıflayan ve göğüslerine silikon taktıran Lara'nın göz rengi bile değişmiş, hayranları kendisini tanımakta zorlanmıştı.

        KAZA GEÇİRMİŞTİ

        Antalya'nın Alanya ilçesinde şehir merkezi yönüne giden otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmamış, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğenine çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu.

            'MUCİZE ESERİ HAYATTAYIM'

            Ünlü şarkıcı, taburcu edildikten sonra "Hatırladığım o anda ani frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı. Restoranın içerisinde durdu. Gözlerimi bir açtım kendimi arabanın altında buldum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" açıklamasını yapmıştı.

            EVİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

            Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya'nın Alanya'daki evinde yangın çıkmış, İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyaları küle dönmüştü. Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan…"

            "Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun" ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Magazin Şarkıcı Lara paraya kıyıp bakın neresini sigortalatacak! Bahtsızlıklar kraliçesi Lara teklif bekliyor