Şarkıcı Lara paraya kıyıp bakın neresini sigortalatacak! Bahtsızlıklar kraliçesi Lara teklif bekliyor... Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, uzun bir süre sessizliğini korumuş, değiştirdiği imajı ile yeniden piyasalara giriş yapmıştı.
Yüzü neredeyse eski halinden bambaşka bir hale dönen Lara'yı önceleri kimse tanıyamasa sonrasında anlayanlar şaşıp kalmıştı. Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, radikal bir karar aldı.
Şarkıcı Lara, saçını sigortalatmak için harekete geçti. Bugüne kadar doğal bakım kürleri ve sabun kullanan Lara, saçı orijinal ve ekleme olmadığından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
500 BİN TL!
500 bin TL'ye saçlarını sigortalamak için gerekli kurumlarla görüşme yapan Lara, mart ayında kararını verecek. Şampuan reklamlarından teklif almamasına üzülen şarkıcı, "Artık bir firmanın ilgisini çekeriz" dedi.