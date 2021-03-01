Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Instagram profilindeki bilgiye göre Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.