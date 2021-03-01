Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.03.2021 21:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 21:13
    ABONE OL

    Survivor çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Sessiz sakin görünüyor ama öyle değil meğer...

    TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan , birbirinden iddialı yarışmacıların, kıyasıya rekabetiyle ekran macerasına devam ediyor. Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Survivor gönüllüler takımının en çok adından söz ettiren isimlerinden biri . Sessiz sakin yüzüyle bildiğimiz , hakkında bu gerçeklerle de bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Aleyna Çalışkan da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş.

    Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş!

    Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Sessiz sakin görünüyor ama öyle değil Survivor Aleyna meğer... Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Eleme adayı olarak kaderini bekleyen Aleyna Çalışkan hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Aleyna Çalışkan. 1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

    HERKES BİR YERLERDEN GELMİŞ

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Sancakay Ilım Morgül'den gelmişti.

        Sancakay Ilım Morgül'ün ünlü teknik adam Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Sancakay Ilım Morgül Survivor'a erken veda etti ancak bu haber çok konuşuldu. Bununla da sınırlı kalmadı Survivor yarışmacıları hakkında gerçekler. Bir diğer isim ise Emin Günenç oldu.

        Gönüllüler takımının yarışmacısı Emin Günenç'in yıllar önce sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı. Tam bu konuşulurken bir diğer şaşırtan gerçek Uğurtan Dora'dan geldi.

        OYNAMADIĞI REKLAM YOK

        Survivor'ın sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacısı Uğurtan Dora'nın bazı reklam filmlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Bir diğer şaşırtan gerçek ise Aleyna Çalışkan'dan geldi.

            Acun Ilıcalı'nın vücut geliştirme şampiyonu olduğunu söylediği Aleyna Çalışkan'ın daha önce ulusal kanallarda bir takım yarışmalara katıldığı ortaya çıktı.

            Önce annesiyle atv ekranlarında yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' adlı yarışmada boy göstermiş Aleyna.

            Son olarak da Show TV ekranlarındaki Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış.

                SURVIVOR YARIŞMACISI ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

                Survivor yarışmasına yeni katılan isimlerden birisi Aleyna Çalışkan'dır. Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Instagram'da 63 bin takipçisi vardır.

                Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

                Instagram profilindeki bilgiye göre Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Sessiz sakin görünüyor ama öyle değil Survivor Aleyna meğer...