Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 1 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu! Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada yeni ayın ve haftanın ilk gününde stiller sergilendi. Hem rekabet hem de eğlence dolu yarışma 7 kız ile yoluna devam ediyor ve artık erkek yarışmacılar yer almıyor. Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu, yarın için ekstra bütçeyi elde eden hangi yarışmacı oldu?
1 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Elif oldu.
Ayça :
Birben:
Ceren:
Rabia:
Özde:
Elif:
Rüya:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.