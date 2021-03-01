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    • 01.03.2021 17:36
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    Merakla gündemde sıklıkla araştırılan ? Sorusunun yanıtı açıklandı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen stil yarışmasında yine rekabet de üst düzeydeydi. Yeni haftanın ilk gününde 7 kız yarışmacı günün konseptine uygun giyinerek jürilerden puanlarını aldı. Peki nasıl şekillendi? ’da bugün ekstra bütçeyi hangi yarışmacı kazandı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 1 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu! Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada yeni ayın ve haftanın ilk gününde stiller sergilendi. Hem rekabet hem de eğlence dolu yarışma 7 kız ile yoluna devam ediyor ve artık erkek yarışmacılar yer almıyor. Peki Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi kim oldu, yarın için ekstra bütçeyi elde eden hangi yarışmacı oldu?

    1 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Elif oldu.

    Ayça :
    Birben:
    Ceren:
    Rabia:
    Özde:
    Elif:
    Rüya:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 22 yaşındadır. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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