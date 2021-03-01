Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 1 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın ve kayınvalidelerin puanları ile haftanın ilk gününde birinci olup çeyrek altını kapan isim belli oldu. Rekabetin ve eğlencenin bir an bile eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasını bugün izlemeyi kaçıranlar bugünün puan durumunu haberimizin içeriğinden öğrenebilir.
1 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun:15
Zeynep:21
Ayten:11
Saniye:17
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim Esra oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.