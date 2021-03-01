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    • Magazin
    • 01.03.2021 16:52
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    • 01.03.2021 16:52
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    Gündemde merakla ve heyecanla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada haftanın ilk gününde yine heyecan dolu bir bölüm vardı. Gün birincisi çeyrek altını kaptı, Cuma günü elenen yarışmacı yerine bugün yeni biri geldi. Peki ? Günün puanının haftayı yakından etkilediği ’nın puan durumu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 1 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın ve kayınvalidelerin puanları ile haftanın ilk gününde birinci olup çeyrek altını kapan isim belli oldu. Rekabetin ve eğlencenin bir an bile eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasını bugün izlemeyi kaçıranlar bugünün puan durumunu haberimizin içeriğinden öğrenebilir.

    1 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.

    Aysun:15

    Zeynep:21

    Ayten:11

    Saniye:17

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Esra oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi ve programa yeniden katıldı.
        Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 1 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?