Kardelen Acar kimdir, kaç yaşında? Kardelen Acar eşi kimdir? Kardelen Acar ifşa fotoğrafları internete sızdı. Hacker saldırısı kurbanı olan Kardelen Acar'ın en özel görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi. Telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Acar, "Telefonum 6 saat önce hacklendi. iCloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" dedi ve dava açacağını söyledi.
KARDELEN ACAR KİMDİR?
Kardelen Acar, Erdal Acar ile evlidir. 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de yaşadığı dönemde halkla ilişkiler uzmanlığı ve modellik alanlarında faaliyetler gösterdi.
Erdal Acar ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin gündemine oturan Kardelen Acar, daha önce magazin dünyasında adı birçok isimle anıldı.