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    • 01.03.2021 17:23
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    ifşa fotoğrafları sosyal medyaya sızdı! , kaç yaşında? ?

    ifşa fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. İş insanı Erdal Acar'ın 2016 yılında evlendiği eşi Kardelen Acar hacker saldırısının kurbanı oldu. Genç kadının özel fotoğrafları paylaşıldı. Peki, , kaç yaşında? ?

    takvim.com.tr
    Kardelen Acar ifşa fotoğrafları sosyal medyaya sızdı!

    Kardelen Acar kimdir, kaç yaşında? Kardelen Acar eşi kimdir? Kardelen Acar ifşa fotoğrafları internete sızdı. Hacker saldırısı kurbanı olan Kardelen Acar'ın en özel görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi. Telefonunun hacklendiğini açıklayan Kardelen Acar, "Telefonum 6 saat önce hacklendi. iCloud adresim, fotoğraflarım, Instagram adresim her şeyimi geri kurtardık. Kimsenin yanına bunu bırakmayacağım" dedi ve dava açacağını söyledi.

    KARDELEN ACAR KİMDİR?

    Kardelen Acar, Erdal Acar ile evlidir. 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de yaşadığı dönemde halkla ilişkiler uzmanlığı ve modellik alanlarında faaliyetler gösterdi.

    Erdal Acar ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin gündemine oturan Kardelen Acar, daha önce magazin dünyasında adı birçok isimle anıldı.

        Yarışma programına katılarak adını duyuran Acar, 1,5 yıl birlikte olduğu iş insanı Erdal Acar ile 2016 yılının Ağustos ayında dünya evine girdi. Çiftin Aralık 2017 tarihinde kızları Derin, 2019 yılında da ikiz çocukları oldu.

        ERDAL ACAR KİMDİR?

        Müteahhit kimliği ile tanınan İş Adamı Erdal Acar aslen Artvin'lidir. İş hayatının dışında özellikle aşk hayatı ile uzun süre gündeme gelen Erdal Acar bugüne kadar üç kez evlenmiştir.

        Erdal Acar ilk evliliğini Aynil Acar ile yapmış bu evliliğinden Yiğithan, ikinci evliliğini Emel Yıldırım ile yapmış, Emel hanım ile evliliğinden Eremcan ve Cansu isimlerinde iki çocuğu vardır. Üçüncü evliliğini ise Kardelen Ergin ile gerçekleştiren Erdal Acar'ın bu evliliğinden ise Derin isminde bir kızı vardır.

        Bu evliliklerinin yanı sıra boşandığı dönemlerde ismi Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal gibi isimlerle anılmıştır.
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        Haberler Magazin Kardelen Acar ifşa fotoğrafları sosyal medyaya sızdı! Kardelen Acar kimdir, kaç yaşında? Kardelen Acar eşi kimdir?