ERDAL ACAR KİMDİR?

Müteahhit kimliği ile tanınan İş Adamı Erdal Acar aslen Artvin'lidir. İş hayatının dışında özellikle aşk hayatı ile uzun süre gündeme gelen Erdal Acar bugüne kadar üç kez evlenmiştir.

Erdal Acar ilk evliliğini Aynil Acar ile yapmış bu evliliğinden Yiğithan, ikinci evliliğini Emel Yıldırım ile yapmış, Emel hanım ile evliliğinden Eremcan ve Cansu isimlerinde iki çocuğu vardır. Üçüncü evliliğini ise Kardelen Ergin ile gerçekleştiren Erdal Acar'ın bu evliliğinden ise Derin isminde bir kızı vardır.

Bu evliliklerinin yanı sıra boşandığı dönemlerde ismi Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal gibi isimlerle anılmıştır.