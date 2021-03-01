Bazı takipçileri ise videoyu kimin çektiğini merak etti. Takipçileri videoya "Kim çekti diye merak eden tek ben miyim" yorumu yaptı. Ünlü fenomene bazı hayranları abarttığını söylerken bazı hayranları ise geçen hafta başka bir markanın ürününü paylaştığını hatırlattı.