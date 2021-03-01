Duygu Özaslan çığrından çıktı artık duştan paylaşıyor! Reklam için duşa girdi oradan paylaştı Duygu Özaslan ipin ucunu kaçırdı... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sık sık iş birliği yapan ve takipçilerini tüketime yönlendiren Duygu Özaslan bu kez sınırı aştı. Duştan paylaşım yapan Duygu Özaslan takiplerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, su matarası tanıtımıyla geçtiğimiz haftalarda alay konusu olmuştu. Reklam videosunda Özaslan'ın "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" sözleri çok konuşulmuştu.