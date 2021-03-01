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    • 01.03.2021 11:36
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    çığrından çıktı artık duştan çıplak paylaşıyor! Reklam için duşa girdi oradan paylaştı ipin ucunu kaçırdı

    bu kez reklamın dozunu kaçırdı. videolarıyla şöhrete kavuşan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın skandallar listesi hayli kabarık malumunuz. Ancak bu kez yenir yutulur cinsten değil. Suluk reklamından, fazla kilolarına, basketbolcu sevgilisi 'la olan aşkından, iç çamaşırlı paylaşımlarına kadar pek çok olayla gündeme gelen Duygu Özaslan bu kez gerçekten çığrından çıktı. Reklam yapma konusunda boyut atlayan Duygu Özaslan bu kez duştan paylaşım yaptı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları Duygu Özaslan'ı yerden yere vurdu.

    Duygu Özaslan çığrından çıktı artık duştan paylaşıyor!

    Duygu Özaslan çığrından çıktı artık duştan paylaşıyor! Reklam için duşa girdi oradan paylaştı Duygu Özaslan ipin ucunu kaçırdı... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sık sık iş birliği yapan ve takipçilerini tüketime yönlendiren Duygu Özaslan bu kez sınırı aştı. Duştan paylaşım yapan Duygu Özaslan takiplerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.

    30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan sık sık gündem olmaya devam ediyor.

    Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, su matarası tanıtımıyla geçtiğimiz haftalarda alay konusu olmuştu. Reklam videosunda Özaslan'ın "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" sözleri çok konuşulmuştu.

        Yapılan eleştiri ve alayları önemsemeyen Özaslan, benzer şekilde çektiği reklamlarla adeta paraya para demiyor. 1964 yılında icat edilen mouseu yeni bir ürün gibi tanıtım yapan Özaslan, yapılan alayları fırsata çevirmişti.

        Geçtiğimiz hafta Özaslan aldığı kıyafetleri giyip ayna karşısında eşofmanının tanga detayını anlatması takipçilerini şaşkına çevirmişti. Eşofmanına bitişik olan ip detayları gösteren Duygu Özaslan "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten bir tanga mı diye ama tanga değil aklınızda olsun şurada bitiyor" demişti. Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerini gereksiz bulmuştu.

        Reklam dozunu arttıran Özaslan, bir şampuan firması için duş alırken video çekmesi hayranlarını şok etti. Ürün tanıtımı yapıp duş alırken çıplak hallerini paylaşan Özaslan'a hayranları tepki gösterdi.

            Bazı takipçileri ise videoyu kimin çektiğini merak etti. Takipçileri videoya "Kim çekti diye merak eden tek ben miyim" yorumu yaptı. Ünlü fenomene bazı hayranları abarttığını söylerken bazı hayranları ise geçen hafta başka bir markanın ürününü paylaştığını hatırlattı.

            Özaslan'ın sürekli reklam yapmasını eleştiren takipçileri "Yok öyle şampuan kullan yok şöyle kullanırım içinde o olmasın şu olmasın diyen kişi reklam yapıyor sanki kendisi kullanacak" yorumu yaptı.

            Her gün yeni ürün reklamlarından bıkan bir takipçisinin yaptığı "Kredi borcun mu var" yorumu görenleri güldürdü. Duş sonrası videoda bornozlu hallerini paylaşan Özaslan'ın bazı takipçileri reklamını yaptığı şampuanı kullanmadığını öne sürdü.

                Şampuanı çok kullandığını eleştiren takipçileri Özaslan'a "bitince su koyup kullanabiliyor muyuz" yorumunu yaptı. Duş sonrası saçlarının yeni halini paylaşan Özaslan'a hayranları "fön makinesinin marifeti şampuanın değil" diyerek tepki gösterdi. Özaslan'ın duşta reklam yaptığını videosunu 47 bini aşkın kişi beğendi.
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