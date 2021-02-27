Macerası ansızın noktalanıyor defteri dürüldü! Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Tarihin tozlu rafları arasına karışacak. Çarşamba akşamları soluksuz izlenen ve başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağının konuşulmasıyla birlikte son günlerde izleyicilerin kafası karıştı. Yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin başlayacağı söyleniyor. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu gelişmeyle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği iddia ediliyor.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.