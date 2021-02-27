Yedisinin birden vedası saç baş yoldurdu! Duyan kafasını duvarlara vuruyor! Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları son haftalarda izleyicilerin gündem odağında yer aldı. Ramo dizisinde ardı ardına 7 önemli karakterinin ipinin çekilmesi heyecanı artırırken izleyiciler acaba gelecek hafta neler olacak diye düşünmeye başladı. Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecan yaşattı. Son günlerde Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor sorusu Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin isteğinde bulunuyor. İzleyiciler iki Kimsesiz'in yan yana gelmesi konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.