Reyting basamaklarında zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı. Bilindiği üzere Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ve Hünkar'ı canlandıran Vahide Perçin'in peş peşe vedaları izleyicileri şok etmişti. Son bölümde Behice Hekimoğlu, Hünkar Yaman'ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle tepkilerin odağındaki isim oldu. Bir yandan Fekeli ve Züleyha diğer yandan da Demir, Behice'ye hak ettiği dersi vermek için çabaladı. Fekeli ile arasında Hünkar konusunda büyük bir yüzleşme yaşandı. Son sahnede köşeye iyice sıkışan Behice Hekimoğlu, Demir'in silahla üzerine koşmasının ardından kendisini uçuruma atarak intihar etti. Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziye bu hafta veda etti.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta bir veda yaşadı. Çukurova macerasında dikkat çeken isimlerden birisi olan ve Behice karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.