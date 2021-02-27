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    • Magazin
    • 27.02.2021 21:57
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    • 27.02.2021 22:07
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    O isim artık senaryoda yok kendi biletini kesti! 'da peş peşe 3. kez deprem niteliğinde veda kararı

    Heyecan yüklü sahneleriyle soluksuz izlenen 'da bu hafta yeni bir veda daha yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Hünkar Yaman (Vahide Perçin) ve Yılmaz'ın (Uğur Güneş) ayrılması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Hünkar Yaman'ın cinayetine dair tüm detaylar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Son sahnede uçurumun kenarında yaşanan yüzleşmede Fekeli, 'nin kurduğu tezgahı birer birer ayyuka çıkardı. Behice'nin ölümüyle sona eren bölüm zirvede yer aldığı ve intihar sahnesi en çok izlenenler arasındaki yerini aldı. Böylece 'nun hayat verdiği Behice karakteri intihar ederek dizinin hikayesine veda etti.

    takvim.com.tr
    Çukurova'da peş peşe üçüncü veda!

    Reyting basamaklarında zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı. Bilindiği üzere Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ve Hünkar'ı canlandıran Vahide Perçin'in peş peşe vedaları izleyicileri şok etmişti. Son bölümde Behice Hekimoğlu, Hünkar Yaman'ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle tepkilerin odağındaki isim oldu. Bir yandan Fekeli ve Züleyha diğer yandan da Demir, Behice'ye hak ettiği dersi vermek için çabaladı. Fekeli ile arasında Hünkar konusunda büyük bir yüzleşme yaşandı. Son sahnede köşeye iyice sıkışan Behice Hekimoğlu, Demir'in silahla üzerine koşmasının ardından kendisini uçuruma atarak intihar etti. Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziye bu hafta veda etti.

    BİR AYRILIK DAHA

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta bir veda yaşadı. Çukurova macerasında dikkat çeken isimlerden birisi olan ve Behice karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

    Geçtiğimiz haftalarda izleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından Behice'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.

    ÇUKUROVA MACERASI SONA ERDİ

    Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda etmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü. Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki macerası sona erdi Esra Dermancıoğlu'nun.

        Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu 85. bölümde diziden ölerek ayrıldı.

        Behice 85. bölümde uçurumdan aşağıya kendini atarak intihar etti ve böylece diziye veda etti.

        Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicilerin kalbini kazanmıştı.

            ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

            Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

            Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

            Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

                2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

                Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

                Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı (Refia Dermancıoğlu) bulunmaktadır.
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                Haberler Magazin O isim artık senaryoda yok kendi biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe 3. kez deprem niteliğinde veda kararı