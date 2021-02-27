Dönüşüyle büyük sükse yaratıyor! Çukurova'da Yılmaz macerası bitti sıra Davut'ta! Dize getirip aleme ahkam kesecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterinin vedası izleyicileri şok etmişti. Bu olay son haftaların en çok konuşulan olaylarından birisi oldu. Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakterinin vedası ve yeni karakterlerin diziye katılmasıyla Çukurova'da yeni bir dönem başladı. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye dair bazı detaylar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı akıllarda yer ediniyor.

DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.