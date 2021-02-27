Survivor Ayşe Yüksel hakkında Masterchef Yasin Obuz gerçeği şoke etti! Anneannesinin vefat haberi hemen duyulan Survivor Ayşe... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel'in kısa bir süre önce anneannesi vefat etmişti. Hakkında fazlasıyla araştırmalar yapılan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...