Survivor Ayşe Yüksel hakkında Masterchef Yasin Obuz gerçeği şoke etti! Anneannesinin vefat haberi hemen duyulan Survivor Ayşe... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel'in kısa bir süre önce anneannesi vefat etmişti. Hakkında fazlasıyla araştırmalar yapılan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...
Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor. Kısa bir süre önce anneannesinin vefat haberi duyulan Ayşe Yüksel'in bu haberi alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.
23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda.