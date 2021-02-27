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    • 27.02.2021 12:58
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    • 27.02.2021 13:38
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    Sevenlerini üzecek haber! ? Sanatçı nedir?

    ? nedir? Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Taşıyan'ın acil karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından dir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki ?

    takvim.com.tr
    Sevenlerini üzecek haber! Hakan Taşıyan kimdir? Sanatçı Hakan Taşıyan hastalığı nedir?

    Hakan Taşıyan kimdir, hastalığı nedir? Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Hakan Taşıyan bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

    HAKAN TAŞIYAN HASTALIĞI NEDİR?

    Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

    Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.

    Ünlü şarkıcının Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:

    Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir.

    Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.

    Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır.

    Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.

        HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

        Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.

        Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi.

        Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
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