Adından uzun süre söz ettirecek! Kadrosunda Diriliş Ertuğrul'dan çok isim var! O ülkede kasırgalar estiriyor. Yapımını üstlendiği tarihi dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken ve her gün başarısına başarı katan Mehmet Bozdağ yepyeni bir tarihi dizi projesiyle çok konuşuluyor. İlk bölümü yayınlanan dizi kısa sürede büyük dikkat çekerken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşuluyor. Dizide özellikle Diriliş Ertuğrul'da yer alan Ares (Cemal Hünal) ve Sungur Tekin'in (Sezgin Erdemir) yer alması izleyicileri heyecanlandırdı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayınlanmaya başladı. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Mendirman Celaleddin dizisi yoğun ilgi gördü.

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.