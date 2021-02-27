Bir Zamanlar Çukurova'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek hayrete düşürdü. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.