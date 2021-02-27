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    • 27.02.2021 23:26
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    • 27.02.2021 23:26
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    Güzelliğiyle hayran bırakıyor! 'nın Müjgan'ı hayrete düşürdü! gerçekte...

    'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek hayrete düşürdü. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı , güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Güzel oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

    Çukurova'nın Müjgan'ı şaşkına çevirdi

    Bir Zamanlar Çukurova'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek hayrete düşürdü. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

    Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Güzel oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.

    İşte Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...

    MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
    Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

    İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

        Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

        Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

        2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

        2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

        2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

        2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

        2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

        2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)

        Murat Ünalmış: Kayseri


        Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


            Hilal Altınbilek - İzmir


            Bensu Soral - Bursa

            Burak Özçivit - Gaziantep
                Haberler Magazin Güzelliğiyle hayran bırakıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hayrete düşürdü! Melike İpek Yalova gerçekte...