Bir Zamanlar Çukurova'nın esmer güzeli Müjgan hakkındaki gerçek hayrete düşürdü. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, güzelliğiyle en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Güzel oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.
İşte Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.