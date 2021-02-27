Sözleri hala dillerde dolaşıyor! Kurtlar Vadisi'nin Abidin ve Tuncay'ı yıllar sonra yan yana! İki isim meğerse...
Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok karakter yer alıyor. Bunların arasında en dikkat çekenlerinden ikisi de Tuncay ve Abidin. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında adından hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.
27.02.2021 22:55
- Son Güncelleme: 27.02.2021 22:55
Sözleri hala dillerde dolaşıyor! Kurtlar Vadisi'nin Abidin ve Tuncay'ı yıllar sonra yan yana! İki isim meğerse yıllardır sık sık görüşüyormuş. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.