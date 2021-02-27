Sözleri hala dillerde dolaşıyor! Kurtlar Vadisi'nin Abidin ve Tuncay'ı yıllar sonra yan yana! İki isim meğerse yıllardır sık sık görüşüyormuş. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm yarattı.