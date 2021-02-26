Tarihi Atlas Sineması yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Kültür Bakanlığı tarafından iki yıldır restore edilen sinemanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
İçinde sinemamızın zengin tarihini yansıtan müzenin de bulunduğu Atlas Sineması'nın yeniden açılacak olması sanatımız adına çok sevindirici.
Bu vesileyle Yeşilçam'ın birbirinden kıymetli sanatçılarına Atlas Sineması'nın kendileri için önemini ve yeniden açılmasının onlara neler hissettirdiği soruldu. İşte Yeşilçam'ın usta isimlerinden projeye destek...
TÜRKAN ŞORAY 'PROJEDE EMEĞİ GEÇEN HERKESİ ALKIŞLIYORUM'
Sinemamızın sultanı Türkan Şoray, Atlas Sineması'nın bir sinema müzesine dönüştürülmesi fikrini ilk duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını ve desteklediğini belirtti.
"Yeşilçam, bizi biz yapan değerlerimizin altının çizildiği bir dönemdi, sinemamızda çok özel bir yeri vardır" diyen Şoray, Yeşilçam'a dair anıların yer aldığı bir müzeye kavuşmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve bu projede emeği geçen herkesi alkışladığını belirtti.