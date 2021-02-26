HÜLYA KOÇYİĞİT 'SİNEMA MÜZESİNİN HAYALİNİ UZUN SÜREDİR KURUYORDUM'

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Sinema müzesinin hayalini çok uzun zamandır kuruyordum. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi beni çok mutlu etti. Türk sinemasının canlı tutulması için de çok önemli bir çalışma" diye konuştu.

Atlas Sineması'nın kendi kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu, birçok filminin galasının orada yapıldığını dile getiren sanatçı; "Bizim sinemamızda tarihi bir yere sahip olan Atlas Sineması için yapılan bu çalışmayı yürekten destekliyorum" diye konuştu.