Ünlü jinekolog Banu Çiftçi, uzun yıllardır dost olduğu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiği arkadaşının şantajına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi.
Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi.
500 BİN LİRAYI DERNEK HESABINA BAĞIŞ YAP YOKSA SOKAĞA ÇIKAMAZSIN
Çiftçi'ye gelen mesajda, "Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin lirayı dernek hesabına bağış yap, konu kapansın. Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti" yazıyordu.