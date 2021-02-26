

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habereg göre, savcılık, Mehmet G.'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ederek 'şantaj' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.