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    • 26.02.2021 08:09
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    • 26.02.2021 08:09
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    SON DAKİKA: Ünlülerin doktoru 'ye arkadaş şantajı: 500 bin lira vermezsen seni rezil ederim

    Son dakiak haberii! Ünlülerin jinekoloğu olarak bilinen doktor ’nin uzun yıllardır dost olduğu . ile arası açıldı. Sosyetik jinekolog, eski dostu olan Mehmet G.’nin şantajına maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. Ünlü doktor Çiftçi’nin “500 bin lira vermezsen kirli çamaşırlarını ortaya saçarım, sokağa çıkamaz hale gelirsin’ diye tehdit eden Mehmet G. hakkında tehdit ve şantaj davası açıldı.

    Sosyete doktoruna arkadaş şantajı!

    Ünlü jinekolog Banu Çiftçi, uzun yıllardır dost olduğu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiği arkadaşının şantajına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi.



    Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi.



    500 BİN LİRAYI DERNEK HESABINA BAĞIŞ YAP YOKSA SOKAĞA ÇIKAMAZSIN
    Çiftçi'ye gelen mesajda, "Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin lirayı dernek hesabına bağış yap, konu kapansın. Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti" yazıyordu.



        SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
        Tehdit ve şantaj içerikli mesajlar karşısında şoke olan genç doktor, arkadaşı Mehmet G., hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma kapsamında Mehmet G.'nin ifadesine başvurdu. Genç adam verdiği ifadesinde söz konusu mesajları kendisinin gönderdiğini ancak bir anlık sinir ile yaptığını beyan edip suçlamayı kabul etti.


        5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
        Sabah'ta yer alan habereg göre, savcılık, Mehmet G.'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ederek 'şantaj' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


        YERYÜZÜ DOKTORLARI İLE YARDIM ELİNİ AFRİKA'YA UZATIYOR
        Banu Çiftçi'nin, Yeryüzü Doktorları'nın bir üyesi olarak Somali, Uganda, Etiyopya, Kongo'da kadınlara yardım elini uzattığı da biliniyor.

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