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    • 25.02.2021 19:41
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    • 25.02.2021 19:41
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    dizisinde Sezen Aksu sürprizi! ve bir araya gelebilecek mi? "Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum!"

    'nin sevilen dizisi dizisinde Sezen Aksu sürprizi yaşanacak! ve 'ın bir araya geleceği sahneler izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Fragmanda Miran'ın "Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum." sözleri dikkat çekiyor. Miran’ın duygusal sözleri, Reyyan’ın aşkına olan dokunuşlarının yer aldığı fragmana yoğun ilgi gösterildi. İşte Hercai dizisinde yaşanacaklar!

    takvim.com.tr
    Hercai dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Miran ve Reyyan bir araya gelebilecek mi?

    ATV'de her hafta yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hercai 61. yeni bölüm fragmanında Miran ve Reyyan arasında yaşanacak duygusal sahnelere Sezen Aksu eşlik edecek. "Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?" yeni bölümün mottosu olacak. İşte Hercai dizisinde duygusal anlar!

    HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

    "Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum" diyen Miran'ın duygusal sözleri, Reyyan'ın aşkına olan dokunuşlarının yer aldığı Hercai 61. bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    HERCAİ'DE NELER YAŞANDI?

    Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir.

        Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur.

        Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur.

        Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir.
            Haberler Magazin Hercai dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Miran ve Reyyan bir araya gelebilecek mi? "Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum!"