ATV'de her hafta yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hercai 61. yeni bölüm fragmanında Miran ve Reyyan arasında yaşanacak duygusal sahnelere Sezen Aksu eşlik edecek. "Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?" yeni bölümün mottosu olacak. İşte Hercai dizisinde duygusal anlar!