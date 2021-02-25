ATV'de her hafta yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hercai 61. yeni bölüm fragmanında Miran ve Reyyan arasında yaşanacak duygusal sahnelere Sezen Aksu eşlik edecek. "Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?" yeni bölümün mottosu olacak. İşte Hercai dizisinde duygusal anlar!
HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
"Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum" diyen Miran'ın duygusal sözleri, Reyyan'ın aşkına olan dokunuşlarının yer aldığı Hercai 61. bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
HERCAİ'DE NELER YAŞANDI?
Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir.