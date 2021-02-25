Şeyma Subaşı yine direklere tırmandı 'kendime gülüyorum' dedi! Mısırlı sevgilisinden sonra gelen rahatlık tam gaz devam bu kez... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü.
Bir süre adı kimseyle anılmayan Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin adını koluna dövme yaptıran Şeyma Subaşı yine paylaşımlarıyla gündemde.
İtalyan bir DJ olan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bu defteri kapattı. Son zamanlarda yeni Mısırlı sevgilisiyle adından söz ettiriyor. Aşkını ilan ettiğinden beri durdurulamaz bir şekilde sevgilisiyle özel anlarını paylaşan Subaşı, tepkilere ise hiç aldırış etmiyor.
AŞKINI KOLUNA KAZITTI
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yeni dövmesini takipçilerine gösterdi.