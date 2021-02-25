Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.02.2021 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 16:56
    ABONE OL

    yine direklere tırmandı 'kendime gülüyorum' dedi! Mısırlı sevgilisinden sonra gelen rahatlık tam gaz devam bu kez...

    Giydiğinden, yediğine, gezdiğinden, sevgilisine kadar her şeyi didik didik merak edilen bir isim magazin ünlüsü . Magazin dünyasına sayesinde giren Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı önce bu aşkı gözlerden uzak yaşadı. Ancak sonunda Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu ifşalandı. Mısırlı  ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı şimdilerde birbirinden ilginç paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mahremini gözler önüne serme konusunda çekicesi olmayan Şeyma Subaşı yine direk dansı görüntülerini yayınladı. Subaşı görüntülerde 'kendime gülüyorum' ifadesini kullandı.

    Şeyma Subaşı yine direklere tırmandı 'kendime gülüyorum' dedi!

    Şeyma Subaşı yine direklere tırmandı 'kendime gülüyorum' dedi! Mısırlı sevgilisinden sonra gelen rahatlık tam gaz devam bu kez... 30 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk mesafeler nedeniyle son bulmuş ve Guido Senia eski sevgilisine geri dönmüştü.

    Bir süre adı kimseyle anılmayan Şeyma Subaşı İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin adını koluna dövme yaptıran Şeyma Subaşı yine paylaşımlarıyla gündemde.

    İtalyan bir DJ olan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bu defteri kapattı. Son zamanlarda yeni Mısırlı sevgilisiyle adından söz ettiriyor. Aşkını ilan ettiğinden beri durdurulamaz bir şekilde sevgilisiyle özel anlarını paylaşan Subaşı, tepkilere ise hiç aldırış etmiyor.

    AŞKINI KOLUNA KAZITTI

    30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yeni dövmesini takipçilerine gösterdi.

        Şeyma Subaşı'nın iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin adını "Meedo" diye koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

        Şeyma Subaşı yine geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız direk dansı görüntüleriyle yoğun tepki toplamıştı. Tüm bunların üzerine Şeyma Subaşı'dan bir direk dansı paylaşımı daha geldi.

        Son olarak çalışma yaptığı anları paylaşan Subaşı paylaşımına "Ne yaptığımı bilmiyorum ama kendime çok gülüyorum" dedi.

            Sosyal medya hesabının hikayeler kısmında direk dansı yaptığı görüntüleri yayınlayan Subaşı, videolarına "kendime çok gülüyorum" ve "daha fazla pratik yapmalıyım" notlarını düştü.

            "EVDE"

            Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düştü.

            Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

                Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Şeyma Subaşı yine direklere tırmandı 'kendime gülüyorum' dedi! Mısırlı sevgilisinden sonra gelen rahatlık tam gaz devam bu kez...