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    • Magazin
    • 25.02.2021 16:15
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    • 25.02.2021 16:15
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    25 Şubat kim kazandı? ?

    Gündemde 25 Şubat kim kazandı? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. Haftanın finalinden bir gün önce yine heyecan doruktaydı ve rekabet bir an bile eksik olmadı. Seda Sayan sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada bugünün puan durumu nasıl şekillendi? ? Neriman Hanım’ın gelini Ayten’in güzel yemek yaptığını bilmediğini açıklaması ise büyük bir tartışmaya neden oldu. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu…

    takvim.com.tr
    25 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı?

    25 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günün birincisi çeyrek altını kaparken, haftanın birincisi ise 15 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna takıyor. Seda Sayan'ın sunduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Kayınvalideler arasında çıkan tartışmalar da heyecan yarattı. Gelinim Mutfakta 25 Şubat puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    25 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.

    Aysun:14

    Zeynep:20

    Ayten:19

    Esra:8

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme olmadı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Bugünden itibaren mutfakta hünerlerini göstererek rakibelerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı. Aysun Kuşatan'ın kendisine ait ve aktif bir Instagram hesabı bulunmaktadır. Siz de @aysunkusatan hesabından kendisini takip edebilirsiniz.
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