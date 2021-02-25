25 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Günün birincisi çeyrek altını kaparken, haftanın birincisi ise 15 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna takıyor. Seda Sayan'ın sunduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Kayınvalideler arasında çıkan tartışmalar da heyecan yarattı. Gelinim Mutfakta 25 Şubat puanlamasını haberimizden öğrenebilirsiniz.
25 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
Aysun:14
Zeynep:20
Ayten:19
Esra:8
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.