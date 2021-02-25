Aynı zamanda şeker hastası olan Ayça'nın babası bu kaza öncesinde İstanbul, Trabzon ve Ankara'da fabrikaları olan, toptan balık işleri yapan,her şehirde yazıhaneleri olan ve iş yerleri bulunan ünlü bir iş adamı. Ayça babasını çocuğu gibi büyüttüğünü anlattı. Ayça bu durumdan sonra Trabzon'a taşınmış. Çok lüks bir yaşamdan sıradan bir yaşama geçmiş. eskiden şoförleri ve hizmetçileri olduğunu söyleyen Ayça, ben hiç çocuk olamadım dedi. Ayça'nın babası bu rahatsızlıktan sonra düşüp kalçasını kırıyor ve durumu ağırlaşan Ayça'nınbabasının 3 defa kalbi duruyor. Bu olaylardan sonra Ayça'nın babası düğün günüvefat etmiştir.