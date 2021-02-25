Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 25 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde puan durumu nasıldı? Hem rekabet hem de eğlence dolu anların yaşandığı yarışmada modaya bakış açılarını yansıtan yarışmacılardan konsepti en çok beğenilen ve ekstra bütçeyi kapan kim oldu? İzlemeyi kaçıranlar Doya Doya Moda 25 Şubat puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
25 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı Ayça oldu.
Elif: 18
Ceren: 20
Özde: 14
Birben: 13
Rabia: 15
Ayça:15
Rüya:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.