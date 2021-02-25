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    • Magazin
    • 25.02.2021 17:48
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    • 25.02.2021 17:48
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    Merak edilen ? Sorusunun yanıtı açıklandı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve heyecanla izlenen yarışmada yine rekabet dolu bir gün vardı. 7 kız yarışmacı ile yoluna devam eden yarışmada bugünün konsepti çocuklarının doğum gününe gitmeleriydi ve Bakırköy’de hazırlandılar. Peki nasıl şekillendi? Haftanın finalinden bir gün önce gün birincisi kim oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 25 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada haftanın dördüncü gününde puan durumu nasıldı? Hem rekabet hem de eğlence dolu anların yaşandığı yarışmada modaya bakış açılarını yansıtan yarışmacılardan konsepti en çok beğenilen ve ekstra bütçeyi kapan kim oldu? İzlemeyi kaçıranlar Doya Doya Moda 25 Şubat puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    25 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı Ayça oldu.

    Elif: 18
    Ceren: 20
    Özde: 14
    Birben: 13
    Rabia: 15
    Ayça:15
    Rüya:14

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.

        DOYA DOYA MODA AYÇA KİMDİR?

        Ayça Mazlum aslen Trabzonludur. Moda tasarım mezunu ve yüzme antrenörü olan Ayça, bir butik işletiyor. 1.80 boya sahip olduğunu söyleyen Ayça özellikle jüri üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ayça 89 kilo. Ayça, 42-44 beden giyiniyor.
        Ankara'da doğan Ayça 7 yaşındayken babasının trafik kazası geçirmesi nedeniyle beyninde hasar oluşmuş. Bu dönemdeyken kız kardeşi 5, erkek kardeşi ise 3 yaşındaymış.

        Aynı zamanda şeker hastası olan Ayça'nın babası bu kaza öncesinde İstanbul, Trabzon ve Ankara'da fabrikaları olan, toptan balık işleri yapan,her şehirde yazıhaneleri olan ve iş yerleri bulunan ünlü bir iş adamı. Ayça babasını çocuğu gibi büyüttüğünü anlattı. Ayça bu durumdan sonra Trabzon'a taşınmış. Çok lüks bir yaşamdan sıradan bir yaşama geçmiş. eskiden şoförleri ve hizmetçileri olduğunu söyleyen Ayça, ben hiç çocuk olamadım dedi. Ayça'nın babası bu rahatsızlıktan sonra düşüp kalçasını kırıyor ve durumu ağırlaşan Ayça'nınbabasının 3 defa kalbi duruyor. Bu olaylardan sonra Ayça'nın babası düğün günüvefat etmiştir.
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