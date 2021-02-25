İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir! Savaş meydanından ölüm haberi... Kuruluş Osman'da Dündar gözünü kararttı!

Kuruluş Osman her hafta yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitliyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde nefes kesen sahneler ekranlara gelecek. Dizinin Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanında yer alan sahnelerde; Dündar Bey'in "Otağıdan bey olarak çıkacağım" sözleri damga vuruyor. Osman Bey'in savaş meydanında verdiği mücadele ve savaş sahneleri ise izleyenlere büyük heyecan yaşatacak. Flatyos ise Osman'a kaçacak yeri kalmadığını söylüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANACAK?
Dizinin yeni bölüm fragmanında; Flatyos'un Osman Bey'e "Artık kaçacak yerin kalmadı" diye seslendiği görülüyor.
Dündar Bey ise; "Osman'ın ölüm haberi gelecek ve ben bu otağıdan bey olarak çıkacağım" sözleri bölüme damga vuruyor. İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!
SELCAN HATUN OBAYA VEDA ETTİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı.