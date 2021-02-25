İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir! Savaş meydanından ölüm haberi... Kuruluş Osman'da Dündar gözünü kararttı!

Gündüz Bey ve Dündar Bey'i obayı korumakla görevlendirilen Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'in "Emrin başım üstüne lakin beni alp başı seçtin. Bundan pişman mısın yoksa?" sorusunu "Ben seferdeyken Alpların başı da benim demektir. Senin kalmanı isterim zira obamız tehdit altındadır! Sen de emmi! Sen ve ağabeyim... Obada kalacaksınız ve ne olursa olsun ayrılmayacaksınız. Bir daha da otağıma benden habersiz hiç kimseyi sokmayacaksınız" sözleriyle yanıtladı.

Osman Bey, Bamsı Bey'e harekat hakkındaki fikrini sordu. Bamsı Bey'in "Pusu atacağımızı bilirlerse, kalabalık olacaklardır. Çok şehidimiz olacak Osman Bey! İş ne kadar uzarsa o kadar tehlikeli" uyarısına ise "Büyük gazadır. Herkes ona göre davranacak" sözleriyle yanıt verdi.