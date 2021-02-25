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    • 25.02.2021 18:32
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    • 25.02.2021 18:32
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    İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir! Savaş meydanından ölüm haberi... 'da Dündar gözünü kararttı!

    'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'da heyecan dorukta! Dizinin 48. yeni bölüm fragmanına ihanet damga vuracak. 'in ve askerlerinin verdiği savaş izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizide; Peşinde olduğu emanetleri ele geçiren ve 'i Bala, Hazal ve Lena sivillerle birlikte esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarmıştı. Peki Kuruluş Osman 48. bölümde neler yaşanacak? Fragmanda yer alan bir söz bölüme damga vuracak: "İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!"

    takvim.com.tr
    İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir! Savaş meydanından ölüm haberi... Kuruluş Osman'da Dündar gözünü kararttı!

    Kuruluş Osman her hafta yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitliyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde nefes kesen sahneler ekranlara gelecek. Dizinin Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanında yer alan sahnelerde; Dündar Bey'in "Otağıdan bey olarak çıkacağım" sözleri damga vuruyor. Osman Bey'in savaş meydanında verdiği mücadele ve savaş sahneleri ise izleyenlere büyük heyecan yaşatacak. Flatyos ise Osman'a kaçacak yeri kalmadığını söylüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANACAK?

    Dizinin yeni bölüm fragmanında; Flatyos'un Osman Bey'e "Artık kaçacak yerin kalmadı" diye seslendiği görülüyor.

    Dündar Bey ise; "Osman'ın ölüm haberi gelecek ve ben bu otağıdan bey olarak çıkacağım" sözleri bölüme damga vuruyor. İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!

    SELCAN HATUN OBAYA VEDA ETTİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

    Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı.

        Osman Bey, Türk boylarını birleştirerek uç bölgesinde iskan etme planı çerçevesinde Selcan Hatun'dan obasını bölgeye getirmesini istedi. Selcan Hatun'la otağında görüşen Osman Bey, "Sıla-ı rahim edesin yenge. Sılanı, topraklarımıza göçmeye ikna edesin. Onlara selamımı götür ve Osman Bey sizi başının üzerine davet eder de" şeklinde konuştu.

        Selcan Hatun'un vedası Kayı Obası'ndaki hüzünlü anlara neden oldu. Osman Bey, Selcan Hatun'u "Sen bu obanın bir direğisin yenge! Kayı Hatunlarına, hatun nasıl olunur sen öğrettin. Sen zaman oldu Kayı beylerine bey nasıl olunur hatırlattın. Ben sana minnettarım ve senden razıyım" sözleriyle uğurladı. Selcan Hatun ise "Beylik senin hakkındı Osman Bey; ben de o hakkı savundum. Bey olduğunu gördüm, inşallah devlet kurduğunu da göreceğim" sözleriyle Osman Bey'i selamladı.

        Bala Hatun, Gonca Hatun ve Aygül Hatun, anneleri yerine koydukları Selcan Hatun'u gözyaşları içinde uğurladı. Aygül Hatun'un üzerinde çok emeği olan Selcan Hatun'a "Hangi söz anlatabilir üzerimdeki emeğini? Hangi şükran karşılığı olur benim için ettiklerinin? Benim kalbimde karanlıklar vardı, sen ışık oldun, ben hatun olmak nedir bilmezdim sen misal oldun. Sen bana savaşmayı ve ayakta kalmayı öğrettin" sözleri herkesin yüreğine dokundu. Bu manzarayı gören Lena Hatun da dayanamayarak "Affet beni" diyerek Selcan Hatun'dan helallik aldı.

            OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA BÖYLE HAZIRLANDI

            Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey, büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi. Nikola'nın Konstantinopolis'e gideceği istihbaratını alan Osman Bey, Bizans güçlerine baskın vermek için harekete geçti. Operasyonu titizlikle planlayan Osman Bey, Kayı beylerini otağında toplayarak görev dağılımı yaptı.

            "Gayrı bize durmak haramdır. Kefere başını nerede gösterirse orada ezeceğiz" diyen Osman Bey, "Yol boyunca tedbir alacaktır. Askerlerini saklayacak, pusu kurmamızı bekleyecektir. Beklemediği bir yerde saldıracağız! Alpları geceden yaya sevk edeceğim" dedi.

            Gündüz Bey ve Dündar Bey'i obayı korumakla görevlendirilen Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'in "Emrin başım üstüne lakin beni alp başı seçtin. Bundan pişman mısın yoksa?" sorusunu "Ben seferdeyken Alpların başı da benim demektir. Senin kalmanı isterim zira obamız tehdit altındadır! Sen de emmi! Sen ve ağabeyim... Obada kalacaksınız ve ne olursa olsun ayrılmayacaksınız. Bir daha da otağıma benden habersiz hiç kimseyi sokmayacaksınız" sözleriyle yanıtladı.

            Osman Bey, Bamsı Bey'e harekat hakkındaki fikrini sordu. Bamsı Bey'in "Pusu atacağımızı bilirlerse, kalabalık olacaklardır. Çok şehidimiz olacak Osman Bey! İş ne kadar uzarsa o kadar tehlikeli" uyarısına ise "Büyük gazadır. Herkes ona göre davranacak" sözleriyle yanıt verdi.
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