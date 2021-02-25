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    • Magazin
    • 25.02.2021 10:09
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    • 25.02.2021 10:09
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    ? Evi yanan , , ?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Evi yanan ve sinir krizi geçiren şarkıcının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu, eşi, oğlu ile ilgi araştırmalar başladı. Evinin yandığı görüntüler ve gözyaşları ile gündeme bomba gibi düşen isim bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına canlı yayın ile bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu. İzleyiciler Evi yanan , , ? Araştırmalarına başladı. İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Çılgın Sedat kimdir?

    Çılgın Sedat kimdir? Evi yanan Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli, oğlunun hastalığı ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan isim şimdi özel hayatıyla da zaman zaman gündem konusu oluyor. Özellikle katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Çılgın Sedat kiminle evli? İşte ünlü sanatçının hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

    "HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

    Ünlü sanatçı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde bulunan evinde yangın çıktı. Olay yerine panik halinde gelen ve yangını gözyaşlarıyla izleyen Çılgın Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti.

    ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

    Çılgın Sedat 46 yaşında ve aslen Sivaslı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında iki oğlu var.

    Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

    Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.
    Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.
    Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.

        ÇILGIN SEDAT'IN OĞLU'NUN HASTALIĞI SP HASTALIĞI (SEREBRAL PALSİ) NEDİR?

        Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.
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