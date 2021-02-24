Bala Hatun, Gonca Hatun ve Aygül Hatun, anneleri yerine koydukları Selcan Hatun'u gözyaşları içinde uğurladı. Aygül Hatun'un üzerinde çok emeği olan Selcan Hatun'a "Hangi söz anlatabilir üzerimdeki emeğini? Hangi şükran karşılığı olur benim için ettiklerinin? Benim kalbimde karanlıklar vardı, sen ışık oldun, ben hatun olmak nedir bilmezdim sen misal oldun. Sen bana savaşmayı ve ayakta kalmayı öğrettin" sözleri herkesin yüreğine dokundu. Bu manzarayı gören Lena Hatun da dayanamayarak "Affet beni" diyerek Selcan Hatun'dan helallik aldı.