Acun Ilıcalı'nın sonunda tepesini attırdı gözünün yaşına bakmadı! TV 8 ve Survivor hakkında ileri geri konuştu sonunu getirdi... Son dönemde Exxen Dijital Platformu'nun yayın hayatına başlaması, Survivor 2021 ve TV 8 hattın mekik dokuyan Acun Ilıcalı, bu kez bambaşka bir konuyla ilgili gündeme geldi. Exxen Dijital Platformu'nda yer alacak isimlerden biri olan Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen'in yapacağı iş iptal oldu. Herkes Acun Ilıcalı - Reynmen ortaklığının neden bittiğini merak ediyordu. Ve nihayet ortaya çıktı...
Acun Ilıcalı, yeni dijital platformuna birçok Youtuber'ı dahil etmişti. Ünlü televizyoncunun, fenomen Reynmen'e de teklif götürdüğü haberleri çıkmıştı. Ancak ikiliden flaş bir hamle geldi.
CANLI YAYINDA İDDİA!
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayında bir araya gelen Acun Ilıcalı, Berkcan Güven ve Reynmen, sohbet sırasında iddiaya girmişti. Reynmen ve Berkcan'ın yapması planlanan program 'Exxen'in en çok izlenen yayını olursa Ilıcalı, iki isme istedikleri lüks otomobili alacaktı.