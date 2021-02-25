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    • Magazin
    • 25.02.2021 11:34
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    • 25.02.2021 11:34
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    'nın sonunda tepesini attırdı gözünün yaşına bakmadı! ve hakkında ileri geri konuştu sonunu getirdi

    Son dönemde ve 'le sık sık gündeme gelen , bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi... Şu sıralar Dijital Platformunu geliştirme adına yoğun mesai harcayan Acun Ilıcalı  öyle birinden öyle sözler duydu ki, ipini çekmesi saniyeler aldı. Hatırlandığı üzere sosyal medya fenomeni yani , Exxen Dijital Platformu'nda yer alacaktı. Hatta Acun Ilıcalı ve Yusuf Aktaş Instagram canlı yayınında iddiaya girmişti. Ancak sonrasında olanlar oldu. Reynmen öyle bir şey yaptı ki Acun Ilıcalı anında sildi. Bakın neler oldu neler.

    Acun Ilıcalı'nın sonunda tepesini attırdı gözünün yaşına bakmadı!

    Acun Ilıcalı'nın sonunda tepesini attırdı gözünün yaşına bakmadı! TV 8 ve Survivor hakkında ileri geri konuştu sonunu getirdi... Son dönemde Exxen Dijital Platformu'nun yayın hayatına başlaması, Survivor 2021 ve TV 8 hattın mekik dokuyan Acun Ilıcalı, bu kez bambaşka bir konuyla ilgili gündeme geldi. Exxen Dijital Platformu'nda yer alacak isimlerden biri olan Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen'in yapacağı iş iptal oldu. Herkes Acun Ilıcalı - Reynmen ortaklığının neden bittiğini merak ediyordu. Ve nihayet ortaya çıktı...

    Acun Ilıcalı, yeni dijital platformuna birçok Youtuber'ı dahil etmişti. Ünlü televizyoncunun, fenomen Reynmen'e de teklif götürdüğü haberleri çıkmıştı. Ancak ikiliden flaş bir hamle geldi.

    CANLI YAYINDA İDDİA!

    Sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayında bir araya gelen Acun Ilıcalı, Berkcan Güven ve Reynmen, sohbet sırasında iddiaya girmişti. Reynmen ve Berkcan'ın yapması planlanan program 'Exxen'in en çok izlenen yayını olursa Ilıcalı, iki isme istedikleri lüks otomobili alacaktı.

        Fakat tam tersi olursa Reynmen ve Berkcan, Acun Ilıcalı'ya istediği arabayı alacaktı. Ilıcalı, iddiayı kazanırsa çok pahalı bir araba istemediğini ancak kaybederse de fenomenleri istediği aracı kesin alacağını söylemişti.

        Sonrasında Reynmen, Dominik'e gitmiş ve paylaşımlar yapmıştı. Ancak iddialara göre Acun Ilıcalı, Reynmen'i komple sildi. Orkun Ün'ün haberine göre bunun nedeni de Survivor.

        1 Ocak 2021'de yayına başlayan Exxen'deki Youtuberların arasında olması beklenen Reynmen'in, Survivor programını eleştirdiği için dijital platformda yer almayacağı ve Acun Ilıcalı'nın kendisini sildiğini iddia edildi.

            Acun Ilıcalı ve Reynmen'ın Instagram'da birbirlerini takipten çıktıklarını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, "Acun Ilıcalı, Reynmen'e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti. Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik'e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda "bu halk neden Survivor izler" gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

            Clubhouse'da açıklamalarda bulunan Reynmen'in "Bir insan neden Survivor izler, nasıl zaman buluyorsunuz, o kadar zamanınız var mı?" dediği iddia edildi.

            REYNMEN KİMDİR?

            Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.
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