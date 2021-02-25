Acun Ilıcalı ve Reynmen'ın Instagram'da birbirlerini takipten çıktıklarını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, "Acun Ilıcalı, Reynmen'e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti. Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik'e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda "bu halk neden Survivor izler" gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.