Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Sağ gösterip sol vuruldu! İddiaların ardındaki asıl gerçek bakın neymiş... Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle damgasını vuran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da yer alıp almayacağı merak konusu oluyor. Ancak Cengiz Coşkun'un gelecek aylarda Yavuz dizisiyle ekranlarda olacağı öğrenildi. Son olarak Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun yeni sezonda Yavuz dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'i canlandıracak ünlü oyuncuya pek çok ünlü isim eşlik edecek.

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.