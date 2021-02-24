Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Sağ gösterip sol vuruldu! İddiaların ardındaki asıl gerçek bakın neymiş... Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle damgasını vuran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da yer alıp almayacağı merak konusu oluyor. Ancak Cengiz Coşkun'un gelecek aylarda Yavuz dizisiyle ekranlarda olacağı öğrenildi. Son olarak Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun yeni sezonda Yavuz dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'i canlandıracak ünlü oyuncuya pek çok ünlü isim eşlik edecek.
YAVUZ DİZİSİ GELİYOR
Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.
CENGİZ COŞKUN KİMDİR?
Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.
2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.