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    • 24.02.2021 00:42
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    Herkes ona hayran! 'nin Miran'ı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Yakışıklı oyuncu meğerse...

    'nin dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncusu hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren dizinin 'i Akın Akınözü gösterdiği başarılı performansla izleyicinin ilgi odağı oldu. Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Akın Akınözü'nü hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    Hercai'nin Miran'ı şaşırttı!

    Hercai'nin dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

    Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    İşte Akın Akınözü'nü hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
    Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

    2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

    Akın Akınözü son olarak atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı.

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                Haberler Magazin Herkes ona hayran! Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Yakışıklı oyuncu meğerse...