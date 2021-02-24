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    • 24.02.2021 11:22
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    • 24.02.2021 11:24
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    İbo Show'a rakip geliyor! Yapımcısı müjdeyi verdi: ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

    Gündemde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı, İbo Show'a rakip geliyor. Yapımcısı müjdeyi verir vermez ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Tanıtımları ile daha başlamadan ilgi odağı olan eğlence programının İbo Show’a rakip olacağı da gündemde sıkça konuşulanlar arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm fragmanı yayınlandı ve tarih de verildi, haberimizin içeriğinden detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İbo Show'a rakip geliyor!

    9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile ekrana dönen İbo Show eğlence programına rakip çıktı. Kadrosuyla daha şimdiden merak uyandıran ve heyecanlandıran Şarkılar Bizi Söyler yakın zamanda izleyicilerle buluşacak. Peki Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor, işte detaylar...

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1. BÖLÜM FRAGMANI

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yaşamını müziğe adayan ve seslendirdiği müzik parçalarıyla hafızalarda kalıcı bir iz bırakan duayenlerinin hayatları, hem şarkıların ve hem de bestelerin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun'un kendine has yorumuyla hayat bulacağı Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler 25 Ocak Şubat Perşembe tarihinde Kanal D ekranlarında yayına girecek.

    Yapımcılığında Polat Yağcı'nın ve yürütücü yapımcılığında ise Hülya Sepken'in bulunacağı Poll Production imzasıyla Kanal D'de izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının yapımcısı duygularını şu sözler eşliğinde paylaştı:

    "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz… Geçmişimize, kökümüze, anılarımıza, çocukluğumuza, sevdamıza, hüznümüze, acılarımıza… Tabi ki heyecanlıyız."

    İbo Show'a rakip olarak gelecek şarkılar Bizi Söyler programının yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan tanıtım fragmanı kısa bir zaman içerisinde yoğun ilgi gördü. Seyircisi ekran macerasına başlangıç yapmasını merak ve sabırsızlık içerisinde beklediğine yönelik yorumlarda bulunurken, tanıtım fragmanı Yeşilçam dünyasının en fazla sevilen ve akıllardan silinmeyen filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'a benzetildi.

    HAKAN ALTUN KİMDİR?

    Hakan Altun 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu.Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.[2] İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

    1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

        Kariyeri yaşamı

        1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

        Diskografi

        Hakan (1999) (Bay Müzik)
        Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)
        Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)
        Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)
        Hediye (2005) (Esen Müzik)
        Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)
        Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)
        Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)



        Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)
        Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)
        Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)
        Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)
        Konu: Aşk (2017) (Poll Production)
        Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)
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        Haberler Magazin İbo Show'a rakip geliyor! Yapımcısı müjdeyi verdi: Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, hangi kanalda başlayacak?