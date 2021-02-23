Yaş farkı şaşırttı! İrem Derici sevgilisi Emre Aslan kimdir, kaç yaşında?

Emre Aslan kimdir, kaç yaşında? İrem Derici sevgilisi Emre Aslan kimdir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü şarkıcının Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
ARALARINDA TAM 11 YAŞ VAR
TV100'de yer alan habere göre, Derici geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti. Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
EMRE ASLAN KİMDİR?
Emre Aslan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri olan Aslan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.
2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.