Yaş farkı şaşırttı! İrem Derici sevgilisi Emre Aslan kimdir, kaç yaşında?

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri olan Aslan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.

2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.