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    • Magazin
    • 23.02.2021 17:43
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    • 23.02.2021 17:43
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    'ın yenisi çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Survivor buzdağının görünen yüzü Çağman meğer...

    TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan  2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Takımda yaşanan diskalifiye ve elemelerin ardından gelen yedekler gönüllüler takımından az sayıda kalınca ünlüler takımına bir takviye daha yapıldı. Bu isim oldu. 1993 doğumlu Çağman Çatay ağızları açık bırakan Çağman Çatay hakkında bu gerçeklerle de bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Çağman Çatay da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş.

    Survivor'ın yenisi Çağman Çatay çıka çıka kim çıktı

    Survivor'ın yenisi Çağman Çatay çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Survivor buzdağının görünen yüzü Çağman meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Son olarak ünlüler takımına gelen Çağman Çatay dikkat çekiyor. Çağman Çatay hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Çağman Çatay. 1993 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

    Gönüllüler takımının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel TikTok fenomeni çıkmıştı hatırlarsınız.

        Ünlüler takımının hızlı yarışmacısı Sergen Bayar'ın da yine Kuaförün Sensin adlı yarışmaya, Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı ortaya çıktı.

        Onunla aynı yarışmadan çıkan bir diğer isimse yine gönüllüler takımına sonradan katılan Aleyna Çalışkan'dı.

        Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız.

            Survivor'ın sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacısı Uğurtan Dora'nın bazı reklam filmlerinde yer almış.

            BİR CAST İSMİ DAHA MI?

            Kısa bir süre önce Survivor'da ünlüler takımına dahil olan Çağman Çatay'ın da bir cast ajansına bağlı olduğu ortaya çıktı. Çağman'ın marketten, içeceğe pek çok reklam filminde boy gösterdiği biliniyor.

            SURVIVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

            Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Çağman'ın tam adı Tuğrul Çağman Çatay'dır. Enerjisi yüksek bir karakter olarak göze çarpan Çağman, 16 Mayıs 1993 İstanbul doğumludur. 28 yaşında olan Survivor Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Çağman Çatay, üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamnladığını belirtti. 2017 yılında buradan mezun olan Survivor Çağman, birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.

            ÇAĞMAN ÇATAY BOYU KİLOSU KAÇ?

            Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Çağman Çatay'ın boyu ve kilosu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor Çağman boyu 1.71'dir. Çağman kilosu ise 67.5'tur.
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            Haberler Magazin Survivor'ın yenisi Çağman Çatay çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Survivor buzdağının görünen yüzü Çağman meğer...