Survivor'ın yenisi Çağman Çatay çıka çıka kim çıktı oradan oraya gezmiş! Survivor buzdağının görünen yüzü Çağman meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Son olarak ünlüler takımına gelen Çağman Çatay dikkat çekiyor. Çağman Çatay hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...
Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Çağman Çatay. 1993 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.
Gönüllüler takımının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel TikTok fenomeni çıkmıştı hatırlarsınız.