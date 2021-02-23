SURVIVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Çağman'ın tam adı Tuğrul Çağman Çatay'dır. Enerjisi yüksek bir karakter olarak göze çarpan Çağman, 16 Mayıs 1993 İstanbul doğumludur. 28 yaşında olan Survivor Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Çağman Çatay, üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamnladığını belirtti. 2017 yılında buradan mezun olan Survivor Çağman, birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.

ÇAĞMAN ÇATAY BOYU KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Çağman Çatay'ın boyu ve kilosu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor Çağman boyu 1.71'dir. Çağman kilosu ise 67.5'tur.