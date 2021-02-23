Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.02.2021 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 09:58
    ABONE OL

    "Çocuğumun önünde o hareketi yapamazsın!" ’ya ahlaksız hareket soruşturması!

    , ‘’ adlı şarkıyı seslendirdiği sırada ahlaksız el hareketi yaptı. Konseri kızı ile dinleyen ve durumdan rahatsız olan bir baba, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şarkıcının o hareketi bir kesimi hedef almaksızın icra ettiği işi nedeniyle yaptığını belirtip dosyayı kapattı.

    Çocuğumun önünde o hareketi yapamazsın!

    Melek Mosso, 2019 Gençlik Festivali kapsamında Life Park'taki açık hava konserinde sahneye çıktı. Şarkıcı, konser esnasında Babayı Alırsın adlı şarkısını söylerken el hareketi yaptı. Konseri kızı ile dinlemeye gelen bir baba, bu durumdan rahatsız oldu. Baba, kızının örnek aldığı bir şarkıcının yaptığı işaretin hayâsızca olduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu.

    Mosso'nun bu hareketinden rahatsız olan bir izleyici, konseri kızıyla birlikte seyrettiğini, kızının örnek aldığı şarkıcının hayâsızca hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek Mosso'dan şikayetçi oldu. İzleyicinin ihbarı sonrası Mosso hakkında soruşturma başlatıldı.

    TAKİPSİZLİK KARARI
    Savcılık, şarkıcının eyleminin, bir grubu veya bir kesimi hedef almaksızın icra ettiği iş sebebiyle gerçekleştiğini, bu nedenle suç işleme kastı olmadığına karar verdi. Mosso hakkındaki şikayeti, takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

        'SAHNE ŞOVUYDU, SUÇ KASTIM YOKTU'
        Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mosso, açık alanda sahne şovu olarak konser verdiğini, 'Babayı Alırsın' adlı şarkıda yine sahne şovu kapsamında soruşturmaya konu hareketi yapmış bulunduğunu ancak suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin "Çocuğumun önünde o hareketi yapamazsın!" Melek Mosso’ya ahlaksız hareket soruşturması!