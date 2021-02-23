Melek Mosso, 2019 Gençlik Festivali kapsamında Life Park'taki açık hava konserinde sahneye çıktı. Şarkıcı, konser esnasında Babayı Alırsın adlı şarkısını söylerken el hareketi yaptı. Konseri kızı ile dinlemeye gelen bir baba, bu durumdan rahatsız oldu. Baba, kızının örnek aldığı bir şarkıcının yaptığı işaretin hayâsızca olduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu.