Melek Mosso, 2019 Gençlik Festivali kapsamında Life Park'taki açık hava konserinde sahneye çıktı. Şarkıcı, konser esnasında Babayı Alırsın adlı şarkısını söylerken el hareketi yaptı. Konseri kızı ile dinlemeye gelen bir baba, bu durumdan rahatsız oldu. Baba, kızının örnek aldığı bir şarkıcının yaptığı işaretin hayâsızca olduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Mosso'nun bu hareketinden rahatsız olan bir izleyici, konseri kızıyla birlikte seyrettiğini, kızının örnek aldığı şarkıcının hayâsızca hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek Mosso'dan şikayetçi oldu. İzleyicinin ihbarı sonrası Mosso hakkında soruşturma başlatıldı.
TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık, şarkıcının eyleminin, bir grubu veya bir kesimi hedef almaksızın icra ettiği iş sebebiyle gerçekleştiğini, bu nedenle suç işleme kastı olmadığına karar verdi. Mosso hakkındaki şikayeti, takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.